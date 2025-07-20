花蓮玉里淹水52年來首見 鎮長急喊話中央：秀姑巒溪全面整治

受颱風薇帕外圍環流影響，花蓮玉里鎮2天累計雨量超過400毫米造成積淹水，鎮長龔文俊批評，秀姑巒溪應從下游往上游疏濬，而不是只挖部分河道，才不會造成52年來最嚴重災情。第九河川分署回應，疏濬工作須先針對淤積較嚴重或匯流口等處，將經費花在刀口上。

龔文俊表示，颱風雖然沒有登陸，但累積雨量一天將近200毫米，加上玉里鎮四面環山，因地形關係下了急遽的雨量，瞬間流到河川跟積水口，一時之間來不及宣洩排水，造成秀姑巒溪水域旁的住戶跟良田被水淹沒。

「可說52年來從來沒這樣過」龔文俊說，富里鄉上游、卓溪鄉崙天、古風等地區水流匯集點在秀姑巒溪，一時之間來不及宣洩，導致低窪地區嚴重積淹水，近秀姑巒溪的中城國小農戶、周邊田地與魚塘都變成汪洋。

龔文俊指出，這幾年發現秀姑巒溪河床床面乾燥時，石礫、石頭與沙土明顯高於排水系統，必須重新思考整治方式。認為疏濬工程不應是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，反而容易造成周邊地區積水，應由下往上做，否則未來發生不可預測的狀況時，可能危及附近居民傷亡。

水利署第九河川分署副分署長陳世峰坦言，秀姑巒溪長達80公里，加上經費有限必須花在刀口上，因此疏濬沒辦法整條從頭做到尾，工程展開前都會展開淤積調查，針對淤積較嚴重或匯流口處加強疏濬。

陳世峰說，秀姑巒溪有些侵蝕較嚴重的地區土刷量不夠，再疏濬可能對橋梁、堤防等造成威脅，如橋墩因侵蝕出現裸露，若再投入疏濬可能造成橋梁塌陷。工程單位一定會測量整條溪流流域大斷面，同時與跟前幾年的沖淤變化比較，評估哪些地方應優先疏濬，其餘之後再施工。 受颱風薇帕外圍環流影響，花蓮玉里鎮2天累計雨量超過400毫米造成積淹水，鎮長龔文俊批評，秀姑巒溪應從下游往上游疏濬，才不會造成52年來最嚴重災情。圖／玉里鎮公所提供

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