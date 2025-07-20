快訊

巫婆的婆要唸「ㄆㄨㄛˊ」？她曝國小教材解答 網傻眼：有點扯

別再堅持「趁熱吃」 營養師分享7種食物放涼吃更健康

高教三明治／在「比價」創傷中升等 私校師季風法則求生

台南日本友誼市發起募款 風災後送暖助復原

中央社／ 台南20日電

颱風丹娜絲侵襲，在台南造成多處災情，日本山形市、弘前市、本庄市等台南友誼市發起賑災募款，山口縣更預計於近日派員到台南捐贈善款，並祝福災區儘速復原。

台南市政府今天發布新聞稿表示，這次颱風災情在日本媒體有大幅報導，上週包括日本首相石破茂、前首相安倍晉三夫人安倍昭惠女士等，均曾表達關懷與慰問，素來與台南市友好的許多日本城市，更在第一時間就捎來關心。

台南市政府指出，友誼市山形市、弘前市、本庄市，以及與台南同為電影「青春18x2通往有你的旅程」取景地點的福島縣只見町，更主動發起為台南賑災募款，此外，友誼市山口縣預計派員到台南捐贈善款。

台南市長黃偉哲表示，對於日本各界的援助和關心，代表台南市民致謝，台灣與日本都經歷過許多天然災害侵襲，對彼此情況感同身受，因此長期以來總在艱困時刻相互扶持，於第一時間關懷對方，是彼此最堅強後盾，體現患難見真情的真諦。

黃偉哲表示，台南市長期以來與日本城市積極互動，過程中逐漸累積感情，也促使許多城市主動發起賑災募款，日本民眾透過善款寄予災區儘速復原的祝福，台南市民接收到了，也共同期盼災民生活能夠儘速恢復如常。

黃偉哲 颱風 日本 募款 丹娜絲

延伸閱讀

影／薇帕颱風進逼勾起台南七股西寮人惡夢 緊急加高防洪牆

台南壁區上茄苳里風災受損嚴重 市府媒合志工協助清理

風災台南重創屏東支援清理整頓 黃偉哲感謝周春米

受災戶陳情遭阻？台南市長黃偉哲親自還原現場

相關新聞

旭東光電浮台未在48小時內清完 屏東縣環保局裁罰25萬2000元

旭東環保科技公司執行「離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫案」，丹娜絲颱風過後，浮台散落各處，縣府要求業者在48小時內清完，...

影／台南風災嚴重 成功里長連10天率志工助善後早出晚歸

台南海線地區風災慘重，仁德區成功里長鄭晴而至今連續10天帶著4名志工前往颱風災情嚴重的大北門地區，義務協助受災戶清理房子...

災後防「看不見的毒害」 林淑芬籲：強化石綿廢棄物應對機制

丹娜絲颱風重創南台灣，災區復原工程如火如荼推進，立委林淑芬指出，根環境部調查，全台估計有逾23萬棟建物使用石綿屋瓦，集中...

【總編開箱】屋漏偏逢連夜雨！賴政府防救災只有任性 不見韌性

聽到雨聲，台南、嘉義一萬六千多戶屋頂缺漏的災民，心裡應該都七上八下；丹娜絲颱風剛走，馬上又有薇帕颱風帶來豪大雨，逼得災民想盡辦法搶鋪屋頂帆布，「屋漏偏逢連雨」成了災民最無奈的寫照，更難奢想如何化危機為轉機，重建優質的農村景觀。回望風災期間賴政府的防災與救災，只見任性、靭性全失，讓不少災民心寒。

南部救災特別條例 立院連署中

丹娜絲颱風重創南部有上萬戶受災，國民黨立院黨團總召傅崐萁昨在花蓮辦反罷免宣講，要求行政院盡快提出緊急救災特別條例，「如果...

爬屋頂摔死沒救助金 民代籲從寬

丹娜絲颱風造成台南3名民眾因修繕屋頂等原因傷亡，由於非因颱風「直接」造成死傷，不屬救助金發放對象，民代呼籲政府從寬解釋。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。