台南日本友誼市發起募款 風災後送暖助復原

颱風丹娜絲侵襲，在台南造成多處災情，日本山形市、弘前市、本庄市等台南友誼市發起賑災募款，山口縣更預計於近日派員到台南捐贈善款，並祝福災區儘速復原。

台南市政府今天發布新聞稿表示，這次颱風災情在日本媒體有大幅報導，上週包括日本首相石破茂、前首相安倍晉三夫人安倍昭惠女士等，均曾表達關懷與慰問，素來與台南市友好的許多日本城市，更在第一時間就捎來關心。

台南市政府指出，友誼市山形市、弘前市、本庄市，以及與台南同為電影「青春18x2通往有你的旅程」取景地點的福島縣只見町，更主動發起為台南賑災募款，此外，友誼市山口縣預計派員到台南捐贈善款。

台南市長黃偉哲表示，對於日本各界的援助和關心，代表台南市民致謝，台灣與日本都經歷過許多天然災害侵襲，對彼此情況感同身受，因此長期以來總在艱困時刻相互扶持，於第一時間關懷對方，是彼此最堅強後盾，體現患難見真情的真諦。

黃偉哲表示，台南市長期以來與日本城市積極互動，過程中逐漸累積感情，也促使許多城市主動發起賑災募款，日本民眾透過善款寄予災區儘速復原的祝福，台南市民接收到了，也共同期盼災民生活能夠儘速恢復如常。

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