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影／台南風災嚴重 成功里長連10天率志工助善後早出晚歸

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南海線地區風災嚴重，仁德成功里長鄭晴而已10天率志工助善後、早出晚歸。圖／鄭晴而提供
台南海線地區風災嚴重，仁德成功里長鄭晴而已10天率志工助善後、早出晚歸。圖／鄭晴而提供

台南海線地區風災慘重，仁德區成功里長鄭晴而至今連續10天帶著4名志工前往颱風災情嚴重的大北門地區，義務協助受災戶清理房子、搭蓋帆布，每天一早從出發、深夜11點半才回家，一組人一天日夜不停可以協助六戶災損民宅整理環境、搭好帆布。

「我們五個都不會嫌累」，鄭晴而說，風災也造成仁德許多災情，但不久，他就發現沿海地區更嚴重，於是他不請求上級支援，與父老自己想辦法把里內災情、環境打理好。接著就與志工到災區，大家沒有想太多，就是能幫多少盡全力。

他說，志工們體力非常好，不怕下雨，也不怕大太陽更不會怕爬高電鋸樹也是專長之一。從鹽水要前往將軍區協助災民的路上，經過南19線發現路旁有路樹「岌岌可危」有倒塌危險，考量最近可能又有颱風、也可能會下大雨，所以決定把它鋸下來，並分解放在旁邊，聯絡環保局來載運。

鄭晴而表示，他加入立委陳亭妃的「妃妃姐志工團」，連續10天在北門、下營、鹽水、將軍、學甲等災區支援。沿途看到受災戶狀況實在慘不忍睹。前幾天在沒有電與收訊不良的情況下，電話、導航幾乎無法使用。還無意中發現，在當下找不到路時，用人的名字去問比用地址問還有效。

他說，這些年成功里每天都有許多里民需要服務、事情也多，但相較這次海線災情這麼慘重，里內的事物暫時由家人協助，或以電話聯繫的方式處理

現在都以救災為重，「我的里民大家也都欣然接受」。

鄭晴而表示，陳亭妃與團隊勘災路過附近時，除了會來關心救災的狀況，另外也要了解地方的需求，關心我們志工團的進度，行程比較不趕時，她也會幫忙清理環境。

台南海線地區風災嚴重，仁德成功里長鄭晴而已10天率志工助善後、早出晚歸。圖／鄭晴而提供
台南海線地區風災嚴重，仁德成功里長鄭晴而已10天率志工助善後、早出晚歸。圖／鄭晴而提供
台南海線地區風災嚴重，仁德成功里長鄭晴而已10天率志工助善後、早出晚歸。圖／鄭晴而提供
台南海線地區風災嚴重，仁德成功里長鄭晴而已10天率志工助善後、早出晚歸。圖／鄭晴而提供
台南海線地區風災嚴重，仁德成功里長鄭晴而已10天率志工助善後、早出晚歸。圖／鄭晴而提供
台南海線地區風災嚴重，仁德成功里長鄭晴而已10天率志工助善後、早出晚歸。圖／鄭晴而提供
台南海線地區風災嚴重，仁德成功里長鄭晴而已10天率志工助善後、早出晚歸。圖／鄭晴而提供
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陳亭妃 災損 成功 受災戶

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