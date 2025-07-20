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旭東光電浮台未在48小時內清完 屏東縣環保局裁罰25萬2000元

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
旭東環保科技公司執行「離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫案」，丹娜絲颱風過後，浮台散落各處，縣府要求業者在48小時內清完，期限到9日下午2時，旭東未在48小時內全部清除，環保局開罰。圖／報系資料照
旭東環保科技公司執行「離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫案」，丹娜絲颱風過後，浮台散落各處，縣府要求業者在48小時內清完，期限到9日下午2時，旭東未在48小時內全部清除，環保局開罰。圖／報系資料照

旭東環保科技公司執行「離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫案」，丹娜絲颱風過後，浮台散落各處，縣府要求業者在48小時內清完，期限到9日下午2時前，環保局當天清查仍未清完，依違法廢棄物清理法開出42件罰單，15日旭東意見陳述完畢，縣府18日開罰，1件罰6000元，裁罰25萬2000元。

旭東表示，對於縣府裁罰，尚未接獲相關文件，尊重縣府裁罰。浮台清除部分剩下3處，兩處卡在林邊鄉水利國小對面海堤消波塊、一處在枋寮水管牆，因天氣、海象等因素，還沒辦法處理，這三處會盡快移除。

旭東環保科技公司執行離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫案，該計畫為期3年，經濟部能源署補助1.3億元，旭東出資2億多元，在佳冬外海3.1公里架設浮台，丹娜絲颱風來襲，將浮台吹散，散落在佳冬塭豐海堤綿延約2公里長、隨著浪漂到高雄林園汕尾漁港附近、小琉球、最遠到澎湖湖西鄉沙灘都有蹤跡，這些都已清除完畢。

屏東縣政府環保局指出，丹娜絲颱風過後，要求業者48小時清除完畢，期限到9日下午2時，環保局當天接獲農業處通報後，稽查人員以最速度到場巡視，仍有未清除完浮台結構體，依違反廢棄物清理法第27條第2條規定，每件裁處最高罰額6000元，採案件處罰，當天共開出42件罰單，15日旭東意見陳述後，18日開罰，共開罰42件，裁罰25萬2000元。

旭東環保科技公司表示，生產浮台的原料主要是高密度聚乙烯，是無毒且可百分之百回收再利用的塑料，亦是再生水廠或自來水在使用的管材原料，民眾目睹的黑色網格狀物，是用上述原料製成的走道板，散落的結構體，沒有太陽能板，也沒有光電模組。

屏縣府也指出，經濟部核准旭東公司執行計畫後，該公司依「近岸海域及公有自然沙灘獨占性使用管理辦法」向縣府申請取得計畫作業海域，旭東公司散落岸邊的浮台結構物因未於期限內清理完畢，縣府依同法第16條第1項第3款規定，使用行為對公共通行或公共水域之使用有加重影響之虞，期限屆滿仍未改善，將裁處旭東公司停止使用三個月，此為最長停止使用期限。

旭東環保科技公司執行「離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫案」，丹娜絲颱風過後，浮台散落各處，縣府要求業者在48小時內清完，期限到9日下午2時，旭東未在48小時內全部清除，環保局開罰。圖／報系資料照
旭東環保科技公司執行「離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫案」，丹娜絲颱風過後，浮台散落各處，縣府要求業者在48小時內清完，期限到9日下午2時，旭東未在48小時內全部清除，環保局開罰。圖／報系資料照

開罰 環保局 沙灘 廢棄物 屏東縣政府 丹娜絲颱風

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