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災後防「看不見的毒害」 林淑芬籲：強化石綿廢棄物應對機制

聯合報／ 記者王慧瑛葉德正／新北即時報導
立委林淑芬要求環境部正視「看不見的毒害」，強化災後石綿廢棄物應對機制。本報資料照片
立委林淑芬要求環境部正視「看不見的毒害」，強化災後石綿廢棄物應對機制。本報資料照片

丹娜絲颱風重創南台灣，災區復原工程如火如荼推進，立委林淑芬指出，根環境部調查，全台估計有逾23萬棟建物使用石綿屋瓦，集中在台南、彰化、雲林等地，這些區域在風災中災情嚴重，災後初評光是石綿廢棄物就超過1萬5000噸，要正視「看不見的毒害」，要求環境部應強化災後石綿廢棄物應對機制。

林淑芬說，此次颱風過後，許多房屋破損、屋瓦傾倒，許多建物仍使用石綿屋瓦，後續的清理要謹慎。石綿是國際癌症研究機（IARC）認定的第一類致癌物，吸入後可能導致肺癌、喉癌、卵巢癌、間皮瘤等疾病，石綿纖維直徑甚至比頭髮還細上千倍，一旦飄進呼吸道，就難以排出。

林指出，她關注災後石綿帶來的公共衛生危機，質詢環境部長彭啟明，要了解環境部近年投入經費建置遙測與AI辨識系統，推估石綿建材分布，這套系統是否有應用在災後的緊急應變與清理排程？是否有更積極地通知受影響的屋主，說明災後應如何應對？

林淑芬說，目前補助機制僅針對「先拆先清」，地方環保局指示是要求民眾「自行將石綿拆下、裝袋、打包，並通知清運」，不免憂心這樣做真的安全嗎？根據勞動部指引，石綿拆除必須進行幾個流程，包括事前調查與通報、拆除前濕潤處理（禁止使用高壓水槍）、密閉負壓空間作業、作業人員配戴全套呼吸與身體防護裝備。

「許多受災民眾根本毫無防護、也不了解風險，就被迫自力救濟拆除石綿。」林淑芬說，這樣的情況不只可能造成個人健康傷害，更可能汙染環境，甚至衍生二次曝露風險。

林淑芬說，目前台灣主要以固化掩埋處理石綿，但石綿纖維即使封裝後，若破損仍具有毒性。在平時處理量能就已捉襟見肘的情況下，台灣究竟還剩下多少合法的掩埋場容量，足以處理這次天災後瞬間暴增的石綿廢棄物？

「颱風過後，要正視看不見的公共衛生危機。」林淑芬說，她質詢時有要求環境部部長，要立即進行石綿危害風險宣導，提供清楚易懂的防護資訊，避免民眾在無防護下自行拆除。也要公布全台石綿廢棄物清運處理量能與規畫，明確說明掩埋處所、技術進度與應變方式，也要盡速編列災後緊急預算，補足地方清除資源缺口，不讓民眾暴露在看不見的毒害中。

環境部 環保局 災後 林淑芬 廢棄物 丹娜絲颱風

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