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南部救災特別條例 立院連署中

聯合報／ 記者王燕華周宗禎李人岳／連線報導
國民黨立院黨團總召傅崐萁（右三）說，將要求行政院盡快提出丹娜絲風災救災特別條例，若行政院不提，國民黨自己來提。記者王燕華／攝影
國民黨立院黨團總召傅崐萁（右三）說，將要求行政院盡快提出丹娜絲風災救災特別條例，若行政院不提，國民黨自己來提。記者王燕華／攝影

丹娜絲颱風重創南部有上萬戶受災，國民黨立院黨團總召傅崐萁昨在花蓮辦反罷免宣講，要求行政院盡快提出緊急救災特別條例，「如果行政院不願意提，我們國民黨會正式來提案」。民進黨立委林俊憲說，會以最快速度起草、連署完成，送入立院程序委員會。

行政院則感謝民代關切重建進度，政府已提出救助專案，並以「從優、從寬、從速」原則協助災民，也已將受災地區公共工程的復原重建列優先要務。

傅崐萁表示，台南嘉義許多鄉親因為颱風掀翻屋頂，到現在國家沒辦法支援，只能自己爬上去修理，80幾歲的人就這樣摔下來發生不幸。他說，民進黨離人民愈來愈遠，國民黨要提案，請行政院馬上提出救災特別條例，幫助台南嘉義所有受災戶把房屋修好，如果行政院不提，國民黨會邀民眾黨共同提案，幫助南部鄉親救災，讓他們恢復正常生活。

會後傅崐萁受訪又說，台灣4年稅收超收1兆8700多億元，外匯存底5770億美金，排名全球前十名，怎麼可能因一個風災，讓1萬6、7千戶的屋頂都被吹走了卻無計可施？台灣不分南北東西，都是國人也是家人，要讓災民趕快得到國家實質幫助。

民進黨立委林俊憲表示，風災過後他就提出要參考八八風災模式，訂定「丹娜絲颱風災後重建特別條例」草案，以中央的力量提供法源、財源、組織人力，統籌南部的重建計畫，讓災民不必再為重建家園的經費苦惱；目前已開始起草條例內容，正在立法院連署中。

他說，收集各地災民的意見，發現大家都很煩惱家園重建的經費著落。這次颱風對台南、嘉義造成的傷害遠超過以往。颱風季才剛開始，重建須以最高效率進行。

颱風 志工 嘉義 台南

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