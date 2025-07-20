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爬屋頂摔死沒救助金 民代籲從寬
丹娜絲颱風造成台南3名民眾因修繕屋頂等原因傷亡，由於非因颱風「直接」造成死傷，不屬救助金發放對象，民代呼籲政府從寬解釋。另有許多老人家為申請救助須檢具照片，不懂如何把手機的照片列印出來，到超商又不會操作事務機且大排長龍，怨聲載道。
台南七股區88歲婦人因為停電點蠟燭照明時釀成火災，不幸喪命。佳里區一名受災戶爬上屋頂蓋帆布，不慎墜落身亡。七股1名臨時工爬上結構不穩的老屋摔落送醫，頭部縫了12針。
立委林俊憲、郭國文昨開記者會表示，七股老婦的兒子沒工作能力，需要進一步協助。佳里從屋頂摔落身亡的男子，生前須照顧高齡98歲的媽媽，也需要協助。如果是因災致死或致重傷，死亡可領80萬元，重傷25萬元，但這3人屬「風災衍生的傷亡者」，不在救助之列，希望政府能放寬解釋，納入救助金發放對象。
台南市府為加速災後復原，集結20個局處同仁，分派到11個區公所成立聯合服務中心，民眾洽辦住屋毀損慰助金最多，不過因須檢具照片，災區多數老人家反映不知道怎麼把手機的照片列印出來，到超商想操作事務機，這兩天又大排長龍。
南市府表示，已聽到受災戶心聲，會協助民眾使用線上申請，可直接傳送照片，若採書面申請，會請第一線受理人員直接翻拍手機照片即可。各區公所聯合服務中心備有各項表件，民眾到場即有市府同仁協助，加速辦理速度。市府指這次是前所未有的大規模災後補助作業，會隨時滾動檢討調整。
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