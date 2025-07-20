阿兵哥趁休假 主動回台南七股災區幫忙
丹娜絲颱風重創台南七股區西寮里，災後第一時間投入救災的一群阿兵哥，昨趁休假又到西寮協助，清一色理著平頭、膚色黝黑的身影，成為災區最美的風景。但學甲則傳受災戶找工人修繕破陋屋頂，結果遭騙19萬元憾事，呈現兩樣情。
西寮里這次因颱風捲來超級大浪險些「滅村」，災後第13天，昨早一群身穿白色T恤、頂著平頭、膚色黝黑的年輕人加入清理行列，西寮里長柯勝強一看是熟面孔，原來是災後第一時間投入清理的阿兵哥，趁休假再來幫忙，更帶來一包紅包與物資，盼略盡綿薄之力。
柯勝強趕忙婉拒，窩心地說，「你們的薪水不多，之前已經幫忙那麼多，心意我們收到了，錢不能再收」。這群阿兵哥說，十幾天來每天幫忙清垃圾、搬運受損家具，跟村裡老人家都建立了感情。離開後放心不下，所以放假再回來看看，「能幫上忙就多幫一點」。
台南市府勞工局「做工行善團」這兩天也集結泥水、油漆、木工等多個工會志工團隊，到七股幫一戶弱勢家庭修繕，許姓案主為低收入戶，獨自撫養3名子女，這次房屋重創無力修繕，所幸獲善心志工協助，破屋能再遮風蔽雨。
另在嘉義縣約6千戶屋頂被吹壞，找不到工人搶修，老人家也無力上屋頂搭帆布，民雄興福商圈理事長郭皇志得知消息，號召嘉義在地青年深入災區幫忙搭帆布，一名住東石、行動不便的阿嬤感動得連聲道謝。
不過，這次丹娜絲颱風也反映人心險惡，學甲區陳姓受災戶屋頂破損，1名自稱某工程行負責人的男子15日上門，原先開價要20多萬元修繕費，討價還價後降到19萬元，屋主簽完契約後當場付現，沒想到業者前天竟未到場施作且不見人影，氣得向議員救助。警方受理確認詐騙，已展開追查。
警方表示，近期確有人佯裝業者，提供「協助修繕」、「代搭設帆布」服務，要求支付訂金、收款即失聯，呼籲民眾選擇合法立案的廠商或透過官方通報管道申請協助，尤其勿支付高額的訂金。
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