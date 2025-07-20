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志工伸援 受災戶搶搭帆布防雨

聯合報／ 記者吳淑玲甘芝萁黃于凡尤聰光潘奕言巫鴻瑋／連線報導
丹娜絲颱風後許多屋頂受損，搶修期間難請工人，嘉義縣青年自發挺進災區協助蓋帆布。 記者黃于凡／攝影
丹娜絲颱風後許多屋頂受損，搶修期間難請工人，嘉義縣青年自發挺進災區協助蓋帆布。 記者黃于凡／攝影

南部受災家園尚未復原，薇帕颱風外圍環流的風雨昨又來襲，大豪雨造成高雄、台東山區都發生土石流，花蓮封閉部分路段，台東達仁鄉南田部落颳起龍捲風，民間志工則趕忙協助台南受災戶加固屋頂帆布，防屋漏偏逢連夜雨。

中央氣象署昨天下午解除薇帕颱風海上警報，暴風圈雖遠離台灣近海，但後續降雨、強風和長浪威脅仍在，今天西半部降雨明顯。外圍環流挾帶豐沛水氣，昨在東半部、恆春半島、屏東山區降雨最多，今天這些地區和南部山區仍有局部豪雨，其他地區今明兩天降雨也比昨天明顯。

十多天來南部風雨不斷，受災最嚴重的台南七股區西寮里長柯勝強說，村莊100多戶全受損，房屋暫時加蓋帆布，這兩天又下起雨來，慈濟來評估協助加蓋鐵皮屋頂，但破碎的屋瓦要先全部清走才能施工，西寮早年都是鹽工、養蚵或靠海吃飯，經濟弱勢，家園重建一定要靠政府協助。

台南市水利局在七股區西寮社區防洪牆緊急加高60公分，以抵禦暴潮守住村落。圖／南市水利局提供
台南市水利局在七股區西寮社區防洪牆緊急加高60公分，以抵禦暴潮守住村落。圖／南市水利局提供

西寮災民說，丹娜絲颳起16級陣風，巨浪越堤全村幾乎都被淹沒，家當全泡湯，幸虧命還留著，至今餘悸猶存。水利局緊急加高防洪牆60公分，防再受暴潮侵襲。台南市長黃偉哲指薇帕雖未直撲台南，仍要慎防二次災害，要求民政局與各區公所24小時待命，確保緊急疏散及安置作業順利。

受薇帕颱風外圍環流影響，高雄市桃源區檜谷路段發生土石流，台東縣海端鄉南橫公路台20線186公里下馬路段昨早也發生邊坡坍方，雙向道路阻斷，達仁鄉南田部落上午更發生幾10秒鐘的龍捲風，5戶民宅遭襲。

「嚇死人了！還好沒被捲上去。」南田部落一名金姓婦人心有餘悸，她說，龍捲風突然發生，趕緊抱住家門前的梁柱才躲過一劫。

大眾運輸方面，屏東東港、小琉球船班昨天、今日船班都公告停駛，不少小琉球遊客昨天趕不上船班回本島。遊客許小姐表示，假期整個泡湯，好無奈。

往來澎湖馬公與嘉義布袋的船舶航班，包含海有航運太吉之星、百麗航運雲豹輪、藍鵲輪、滿天星1號、滿天星2號等航線，今天也全日停航。

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