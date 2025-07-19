快訊

僅榜首一半…全台薪資排行「這縣市」墊底 縣府說話了

何時開獎？川普關稅信還沒來 星展點出台灣真正挑戰是「它」

獨／抽血換學分？師大女足隊員稱自願參與實驗：別貶低我們的判斷力

風災後14天嘉縣再現光明 今晚8時全部復電破風災搶修紀錄

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
丹娜絲風災14天，台電不間斷搶修，嘉義縣晚間8時民生用電終全數完成復電。圖／台電嘉義區處提供
丹娜絲風災14天，台電不間斷搶修，嘉義縣晚間8時民生用電終全數完成復電。圖／台電嘉義區處提供

丹娜絲風災14天，台電不間斷搶修，嘉義縣晚間8時民生用電終全數完成復電。台電嘉義區處說，丹娜絲颱風造成區域大規模停電以來，嘉義累計曾停電用戶逾36萬戶，為史上罕見電力災情，經動員全台資源、日夜搶修，晚間終於完成最後1戶送電任務，讓嘉義全面重返穩定供電。

搶修任務歷時多日，初期面對大量倒斷電桿、主幹線斷裂及設備損壞等嚴重災損，後期則轉入低壓線、接戶線及個別用戶案場復電階段。嘉義區處除依「分段、分工、同步」策略持續推進，也配合實際狀況機動調度人力與機具，確保進度不間斷。

台電嘉義再次提醒民眾，若家中電力仍未恢復，可能是因自備電桿毀損、電表表箱破損脫落、屋內線受損等部分，須由用戶自行聯繫合格承裝業者協助修復，方可恢復正常用電。若房屋有倒塌或曾浸水，務必確認總電源已關閉，並待電器設備乾燥且確認安全後再行使用。

台電表示，住戶如有疑慮，建議洽詢合格電氣技術人員協助詳細檢查安裝妥後，通知台電派員檢視封印恢復供電，切勿自行操作，以維用電安全。民眾如發現路旁有未清運之廢棄電纜、電桿或裝置物等，或發現有電線掉落、電桿傾斜等情況，請勿靠近或撿拾，並立即通報台電1911客服專線或當地政府機關處理。

丹娜絲風災14天，台電不間斷搶修，嘉義縣晚間8時民生用電終全數完成復電。圖／台電嘉義區處提供
丹娜絲風災14天，台電不間斷搶修，嘉義縣晚間8時民生用電終全數完成復電。圖／台電嘉義區處提供

薇帕颱風

延伸閱讀

台南風災孝子鋪帆布摔死 趙少康：國軍救災怎麼現在不行？

丹娜絲風災藍綠立委擬提重建條例 政院：已提出災後救助專案

台電搶修嘉縣丹娜絲風災！2前棒球國手入列 沿海剩43戶拚今晚全復電

高雄鳳山今超過千戶停電 台電承認故障仍有上百戶待修

相關新聞

台電搶修嘉縣丹娜絲風災！2前棒球國手入列 沿海剩43戶拚今晚全復電

薇帕颱風逼近，台電嘉義區處力拚丹娜絲風災區嘉縣沿海全部復電，截至下午5時，只剩43戶待復電，倒桿修復告一段落，復電進入衝...

風災後14天嘉縣再現光明 今晚8時全部復電破風災搶修紀錄

丹娜絲風災14天，台電不間斷搶修，嘉義縣晚間8時民生用電終全數完成復電。台電嘉義區處說，丹娜絲颱風造成區域大規模停電以來...

丹娜絲風災藍綠立委擬提重建條例 政院：已提出災後救助專案

丹娜絲颱風重創南台灣，藍綠立委紛紛倡議制定颱風災後重建特別條例，行政院方面表示，感謝民代關切重建進度，政府已提出救助專案...

傅崐萁批民進黨不提救災特別條例 郭國文：和林俊憲早有提案

國民黨立院黨團總召傅崐萁今天表示，黨團將提案要求行政院提救災特別條例，若行政院不提，將和民眾黨自行提案；他也批民進黨「只...

申請丹娜絲風災補助「附照片」老人家卡關 南市府有解

丹娜絲颱風造成台南市各地災害，為加速復原工作進行，提供民眾更及時及必要的協助，台南市政府集結20個局處同仁分派到11個區公所成立聯合服務中心，今天上午9點正式啟動，民眾洽詢辦理住屋毀損慰助金為最多，因需檢具照片，災區多是老人家不會把手機的照片列印出來，市府緊急應變「翻拍手機的照片」，隨時滾動式調整精簡流程，以便民為最高準則。

嘉義在地青年自發救災蓋帆布 東石9旬阿嬤激動感謝

丹娜絲颱風重創嘉義縣，至少有6千戶屋頂被風吹壞，鄉下年輕人外流，現在搶修期間找不到工人，屋漏偏逢連夜雨，老人無力上屋頂搭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。