風災後14天嘉縣再現光明 今晚8時全部復電破風災搶修紀錄
丹娜絲風災14天，台電不間斷搶修，嘉義縣晚間8時民生用電終全數完成復電。台電嘉義區處說，丹娜絲颱風造成區域大規模停電以來，嘉義累計曾停電用戶逾36萬戶，為史上罕見電力災情，經動員全台資源、日夜搶修，晚間終於完成最後1戶送電任務，讓嘉義全面重返穩定供電。
搶修任務歷時多日，初期面對大量倒斷電桿、主幹線斷裂及設備損壞等嚴重災損，後期則轉入低壓線、接戶線及個別用戶案場復電階段。嘉義區處除依「分段、分工、同步」策略持續推進，也配合實際狀況機動調度人力與機具，確保進度不間斷。
台電嘉義再次提醒民眾，若家中電力仍未恢復，可能是因自備電桿毀損、電表表箱破損脫落、屋內線受損等部分，須由用戶自行聯繫合格承裝業者協助修復，方可恢復正常用電。若房屋有倒塌或曾浸水，務必確認總電源已關閉，並待電器設備乾燥且確認安全後再行使用。
台電表示，住戶如有疑慮，建議洽詢合格電氣技術人員協助詳細檢查安裝妥後，通知台電派員檢視封印恢復供電，切勿自行操作，以維用電安全。民眾如發現路旁有未清運之廢棄電纜、電桿或裝置物等，或發現有電線掉落、電桿傾斜等情況，請勿靠近或撿拾，並立即通報台電1911客服專線或當地政府機關處理。
👉726大罷免決戰
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言