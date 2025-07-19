風災後14天嘉縣再現光明 今晚8時全部復電破風災搶修紀錄

丹娜絲風災14天，台電不間斷搶修，嘉義縣晚間8時民生用電終全數完成復電。台電嘉義區處說，丹娜絲颱風造成區域大規模停電以來，嘉義累計曾停電用戶逾36萬戶，為史上罕見電力災情，經動員全台資源、日夜搶修，晚間終於完成最後1戶送電任務，讓嘉義全面重返穩定供電。

搶修任務歷時多日，初期面對大量倒斷電桿、主幹線斷裂及設備損壞等嚴重災損，後期則轉入低壓線、接戶線及個別用戶案場復電階段。嘉義區處除依「分段、分工、同步」策略持續推進，也配合實際狀況機動調度人力與機具，確保進度不間斷。

台電嘉義再次提醒民眾，若家中電力仍未恢復，可能是因自備電桿毀損、電表表箱破損脫落、屋內線受損等部分，須由用戶自行聯繫合格承裝業者協助修復，方可恢復正常用電。若房屋有倒塌或曾浸水，務必確認總電源已關閉，並待電器設備乾燥且確認安全後再行使用。

台電表示，住戶如有疑慮，建議洽詢合格電氣技術人員協助詳細檢查安裝妥後，通知台電派員檢視封印恢復供電，切勿自行操作，以維用電安全。民眾如發現路旁有未清運之廢棄電纜、電桿或裝置物等，或發現有電線掉落、電桿傾斜等情況，請勿靠近或撿拾，並立即通報台電1911客服專線或當地政府機關處理。

丹娜絲風災14天，台電不間斷搶修，嘉義縣晚間8時民生用電終全數完成復電。圖／台電嘉義區處提供

商品推薦