快訊

迴力鏢來了！川普想用「這理由」開除Fed主席鮑爾 結果反打到自己

中職／愛妻猝逝 魔鷹心碎告白「我的女王」 ：永遠愛著你

500碗2025／小吃派對市集串連9縣市人氣名店 不畏颱風開攤首日人潮絡繹不絕

丹娜絲風災藍綠立委擬提重建條例 政院：已提出災後救助專案

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
丹娜絲颱風重創南台灣，藍綠立委倡議制定颱風災後重建特別條例，行政院人士表示，政府已提出救助專案，並以「從優、從寬、從速」原則協助受災民眾。記者吳淑玲／攝影
丹娜絲颱風重創南台灣，藍綠立委倡議制定颱風災後重建特別條例，行政院人士表示，政府已提出救助專案，並以「從優、從寬、從速」原則協助受災民眾。記者吳淑玲／攝影

丹娜絲颱風重創南台灣，藍綠立委紛紛倡議制定颱風災後重建特別條例，行政院方面表示，感謝民代關切重建進度，政府已提出救助專案，並以「從優、從寬、從速」原則協助受災民眾，也已經將受災地區公共工程的復原重建，列為優先要務。

丹娜絲颱風侵襲南台灣，造成慘重災情，民進黨立委林俊憲表示已經開始起草「丹娜絲颱風災後重建特別條例草案」，呼籲在野黨立委，暫時放下政治歧見，不要阻擋。正面臨大罷免風潮的國民黨立院黨團總召傅崐萁，也喊出要求行政院盡快提出緊急救災特別條例。

行政院人士對此表示，感謝民意代表關心災後重建進度，在中央與地方政府的密切合作下，目前復原工作已經在緊鑼密鼓進行當中，為全力幫助丹娜絲颱風受災民眾度過難關，儘速恢復正常生活。

相關人士指出，行政院已提出「丹娜絲颱風災害救（協）助事項」專案，並以「從優、從寬、從速」為原則協助受災民眾，另外也針對公共工程災損成立「丹娜絲颱風專案」，將受災地區公共工程的復原重建，列為優先施政要務，對於災後復原工作，行政院對人力、物料毫無保留支援，也將全力統籌經費，讓民眾生活儘速重回常軌。

行政院 災後 民進黨 國民黨 丹娜絲颱風

延伸閱讀

台電搶修嘉縣丹娜絲風災！2前棒球國手入列 沿海剩43戶拚今晚全復電

申請丹娜絲風災補助「附照片」老人家卡關 南市府有解

獨／真心愛民！一群曾協助救災阿兵哥 休假自發重返七股西寮送暖

經濟部：受損光電設施儘速復原 評估設計優化

相關新聞

丹娜絲風災藍綠立委擬提重建條例 政院：已提出災後救助專案

丹娜絲颱風重創南台灣，藍綠立委紛紛倡議制定颱風災後重建特別條例，行政院方面表示，感謝民代關切重建進度，政府已提出救助專案...

台電搶修嘉縣丹娜絲風災！2前棒球國手入列 沿海剩43戶拚今晚全復電

薇帕颱風逼近，台電嘉義區處力拚丹娜絲風災區嘉縣沿海全部復電，截至下午5時，只剩43戶待復電，倒桿修復告一段落，復電進入衝...

傅崐萁批民進黨不提救災特別條例 郭國文：和林俊憲早有提案

國民黨立院黨團總召傅崐萁今天表示，黨團將提案要求行政院提救災特別條例，若行政院不提，將和民眾黨自行提案；他也批民進黨「只...

申請丹娜絲風災補助「附照片」老人家卡關 南市府有解

丹娜絲颱風造成台南市各地災害，為加速復原工作進行，提供民眾更及時及必要的協助，台南市政府集結20個局處同仁分派到11個區公所成立聯合服務中心，今天上午9點正式啟動，民眾洽詢辦理住屋毀損慰助金為最多，因需檢具照片，災區多是老人家不會把手機的照片列印出來，市府緊急應變「翻拍手機的照片」，隨時滾動式調整精簡流程，以便民為最高準則。

嘉義在地青年自發救災蓋帆布 東石9旬阿嬤激動感謝

丹娜絲颱風重創嘉義縣，至少有6千戶屋頂被風吹壞，鄉下年輕人外流，現在搶修期間找不到工人，屋漏偏逢連夜雨，老人無力上屋頂搭...

志工大動員！ 台南做工行善團2天為七股弱勢戶完成房屋修繕

丹娜絲颱風重創台南沿海，台南市府勞工局「做工行善團」深入災區，投入災後修繕服務，昨日和今日兩天，集結泥水、電子加工、油漆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。