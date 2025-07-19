丹娜絲風災藍綠立委擬提重建條例 政院：已提出災後救助專案
丹娜絲颱風重創南台灣，藍綠立委紛紛倡議制定颱風災後重建特別條例，行政院方面表示，感謝民代關切重建進度，政府已提出救助專案，並以「從優、從寬、從速」原則協助受災民眾，也已經將受災地區公共工程的復原重建，列為優先要務。
丹娜絲颱風侵襲南台灣，造成慘重災情，民進黨立委林俊憲表示已經開始起草「丹娜絲颱風災後重建特別條例草案」，呼籲在野黨立委，暫時放下政治歧見，不要阻擋。正面臨大罷免風潮的國民黨立院黨團總召傅崐萁，也喊出要求行政院盡快提出緊急救災特別條例。
行政院人士對此表示，感謝民意代表關心災後重建進度，在中央與地方政府的密切合作下，目前復原工作已經在緊鑼密鼓進行當中，為全力幫助丹娜絲颱風受災民眾度過難關，儘速恢復正常生活。
相關人士指出，行政院已提出「丹娜絲颱風災害救（協）助事項」專案，並以「從優、從寬、從速」為原則協助受災民眾，另外也針對公共工程災損成立「丹娜絲颱風專案」，將受災地區公共工程的復原重建，列為優先施政要務，對於災後復原工作，行政院對人力、物料毫無保留支援，也將全力統籌經費，讓民眾生活儘速重回常軌。
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