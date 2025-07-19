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台電搶修嘉縣丹娜絲風災！2前棒球國手入列 沿海剩43戶拚今晚全復電

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
台電嘉義區處力拚風災區嘉縣沿海全部復電。圖／台電嘉義區處提供
台電嘉義區處力拚風災區嘉縣沿海全部復電。圖／台電嘉義區處提供

薇帕颱風逼近，台電嘉義區處力拚丹娜絲風災區嘉縣沿海全部復電，截至下午5時，只剩43戶待復電，倒桿修復告一段落，復電進入衝刺。搶修團隊有2位曾為台灣出戰國際賽事棒球國手羅振榮、柯東榮，都是嘉義區處成員，台電形容拚復電如打棒球賽，專注認真、全力以赴。

台電棒球隊培養許多好手，其中，1992年以台電棒球隊員，代表國家參加巴塞隆納奧運左投手羅振榮，擔任嘉義區處配電中心班長，是目前唯一曾獲奧運銀牌台電棒球隊員工；另位前棒球國手擔任投手是柯東榮，也在嘉義區處服務，曾是台電棒球隊好手。

台電嘉義區處說，倒斷電桿、主幹線及分歧線修復作業接近尾聲，目前多為低壓線及接戶線案件，修復工作持續，儘管難度低於倒桿搶修，但須處理點位多、範圍廣，台電嘉義持續動員人力、加速推進，盡最大努力完成每戶通電，守護民眾穩定用電需求。

台電嘉義區處力拚風災區嘉縣沿海全部復電。圖／台電嘉義區處提供
台電嘉義區處力拚風災區嘉縣沿海全部復電。圖／台電嘉義區處提供
台電嘉義區處力拚風災區嘉縣沿海全部復電，搶修團隊2位曾為台灣出戰國際賽事棒球國手羅振榮（右）柯東榮（左）都是嘉義區處成員，拚復電如打棒球賽，專注認真，全力以赴。圖／台電嘉義區處提供
台電嘉義區處力拚風災區嘉縣沿海全部復電，搶修團隊2位曾為台灣出戰國際賽事棒球國手羅振榮（右）柯東榮（左）都是嘉義區處成員，拚復電如打棒球賽，專注認真，全力以赴。圖／台電嘉義區處提供
台電嘉義區處力拚風災區嘉縣沿海全部復電。圖／台電嘉義區處提供
台電嘉義區處力拚風災區嘉縣沿海全部復電。圖／台電嘉義區處提供

國手 嘉義 台電 丹娜絲颱風

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