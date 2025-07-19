傅崐萁批民進黨不提救災特別條例 郭國文：和林俊憲早有提案
國民黨立院黨團總召傅崐萁今天表示，黨團將提案要求行政院提救災特別條例，若行政院不提，將和民眾黨自行提案；他也批民進黨「只跟權貴在一起，離人民愈來愈遠」。對此，民進黨立委郭國文質疑傅「搞不清楚狀況」；立委林俊憲則說，他上周就請行政院考慮，若預算不足就提特別條例，今天也和郭國文慰問受災戶，國民黨反應慢又亂批評。
郭國文說，風災後他就率先提修正案，要求行政院針對這次嚴重災情因應，但提案遭藍白技術性突襲未成案。
林俊憲表示，上周就告知行政院，若預算不足可提特別條例，也開始起草「丹娜絲颱風災後重建特別條例」草案，參考當年八八風災模式，以中央的力量提供法源、財源、組織人力，統籌整個南部的重建計畫，讓災民不必再為重建家園的經費苦惱。目前在立法院連署中。
他說，收集各地災民的意見想法，發現大家都很煩惱家園重建的經費著落。因為這次颱風對台南、嘉義各地造成的傷害遠超以往，受損房屋和各種基礎設施數以萬計，尤其許多災區是傳統鄉村，房屋老舊，有的村落甚至找不到完好無損的房屋。現在颱風季才剛開始，重建必須以最高效率進行。
林俊憲表示，會以最快速度起草、連署完成送入程序委員會，雖然現在執政黨並未掌握國會多數，但我也請求在野黨立委，屆時法案送入審查時，能暫時放下政治歧見，不要阻擋，「在天災面前，我們必須團結一心」。
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