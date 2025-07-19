申請丹娜絲風災補助「附照片」老人家卡關 南市府有解

丹娜絲颱風造成台南市各地災害，為加速復原工作進行，提供民眾更及時及必要的協助，台南市政府集結20個局處同仁分派到11個區公所成立聯合服務中心，今天上午9點正式啟動，民眾洽詢辦理住屋毀損慰助金為最多，因需檢具照片，災區多是老人家不會把手機的照片列印出來，市府緊急應變「拍手機的照片」便民。

丹娜絲風災聯合服務中心分別設在七股、北門、鹽水、後壁、佳里、學甲、將軍、新營、六營、東山、白河等區公所，提供一站式諮詢及受理服務，除市府各局處協力區公所提供服務，11位參議、參事進駐負責調度協調。

市府祕書長尤天厚、工務局長陳世仁及研考會主委陳仲杰也到各區公所了解辦理狀況，尤天厚說，一早就到七股區公所視察聯合服務中心運作整備作業，也到重災區西寮里聽取民眾的心聲，再次提醒服務團隊本著從優、從速、從簡，協助民眾儘速復原家園，對於民眾服務需求，市府將會滾動式檢討，調整服務及運作。

因申請需要檢具照片，不少老人家拿著手機詢問不會把手機裡面的照片列印出來，災區有不少超商這兩天已大排長龍，都是民眾請店員協助操作事務機列印照片，市府表示已聽到受災戶的心聲了，會多協助民眾使用線上申請可以直接傳送照片，若是用書面申請，會請第一線受理人員直接翻拍手機的照片就可以。

陳仲杰表示，各區公所聯合服務中心備有各項表件，民眾到現場即可由市府同仁協助指導，對於高齡者也會協助填寫，再由所有權人確認簽名即可，加速民眾辦理速度。

市府強調，運作首日各局處皆加派人力服務，工務局也加派人力到區公所進駐並解說表單填報簡化及釋疑，加速受理申請。，這是一次前所未有的大規模災後補助作業，會隨時滾動檢討調整，提供市民更即時的協助。

台南市七股區西寮里是重災區，加上老年人口多，市府人員直接駐點在社區，加速受理申請。記者吳淑玲／攝影 台南市政府動員20局處人員前往11區成立聯合服務中心，祕書長尤天厚前往七股區公所了解運作情況。記者吳淑玲／攝影 台南市政府動員20局處人員前往11區成立聯合服務中心，協助解說表單填報簡化及釋疑，加速受理申請。記者吳淑玲／攝影 台南市政府動員20局處人員前往11區成立聯合服務中心，首日詢問及申請踴躍。記者吳淑玲／攝影 台南市政府動員20局處人員前往11區成立聯合服務中心，首日詢問及申請踴躍。記者吳淑玲／攝影

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