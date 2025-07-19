嘉義在地青年自發救災蓋帆布 東石9旬阿嬤激動感謝

丹娜絲颱風重創嘉義縣，至少有6千戶屋頂被風吹壞，鄉下年輕人外流，現在搶修期間找不到工人，屋漏偏逢連夜雨，老人無力上屋頂搭帆布，皇佳鹿園老闆郭皇志得知消息，自發號召嘉義在地青年，深入災區為受災戶搭帆布，東石阿嬤感動連聲道謝。

民雄興福商圈理事長郭皇志得知災情嚴重，號召朋友挺進災區協助，嘉義縣家長協會執行長吳韋呈、常務理事林孟宏、大吉國中家長會長蔡侑燐、會長夫人張瀞尹、大嘉義創新創業協會下屆會長黃凱程及夫人蕭玉蘭今天深入東石鄉災區，為受災戶蓋帆布。

東石鄉9旬阿嬤與6旬兒子同住，阿嬤駝背拄著拐杖走出門，熱情與大家打招呼。她說，平常和小兒子相依為命，但小兒子剛好去醫院洗腎不在，其他2個兒子都過世了，孫子過年也很少回來，颱風後屋頂破洞，又有下一個颱風很擔心，幸好有人來幫忙，真的很謝謝大家。

郭皇志率先爬上屋頂，大家將帆布、繩索及水瓶丟上屋頂，緊接著爬上屋頂幫忙，小心翼翼行走，男生在屋頂拉帆布、女生在屋簷拉繩索，也幫忙用推車推沙包，大家淋著雨、流著汗，辛苦工作卻也有說有笑，最後在屋頂放上沙包等重物固定，避免帆布被風吹走。

東石鄉6旬劉林姓婦人說，颱風走後屋頂漏水，老公才剛百日過世，家裡只剩她一人，小孩在外地工作，求助親戚也遭拒，2樓房間都已經漏水不能住了，還滲漏到1樓，只剩最後1間房間勉強能住，感謝大家幫忙，讓她有遮風避雨的地方，暫時度過難關。

丹娜絲颱風後許多屋頂受損，搶修期間難請工人，嘉義縣青年自發挺進災區協助蓋帆布。記者黃于凡／攝影 丹娜絲颱風後許多屋頂受損，搶修期間難請工人，嘉義縣青年自發挺進災區協助蓋帆布。記者黃于凡／攝影 丹娜絲颱風後許多屋頂受損，搶修期間難請工人，嘉義縣青年自發挺進災區協助蓋帆布。記者黃于凡／攝影 丹娜絲颱風後許多屋頂受損，搶修期間難請工人，嘉義縣青年自發挺進災區協助蓋帆布。記者黃于凡／攝影 丹娜絲颱風後許多屋頂受損，搶修期間難請工人，嘉義縣青年自發挺進災區協助蓋帆布。記者黃于凡／攝影 丹娜絲颱風後許多屋頂受損，搶修期間難請工人，嘉義縣青年自發挺進災區協助蓋帆布。記者黃于凡／攝影

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