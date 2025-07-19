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屏東環保志工送暖 助台南獨居長輩災後清理

中央社／ 屏東縣19日電

屏東縣環保局今天舉辦「環保志工群英會」，透過趣味競賽凝聚志工向心力。縣府提及，志工不僅服務遍及各鄉鎮，屏東市勝利里更跨至台南送暖，協助獨居長輩災後清理。

屏東縣環保局年度盛會「環保志工群英會」，今天在縣府大禮堂熱鬧登場。超過500名來自全縣各鄉鎮市環保志工齊聚一堂，以環保知識趣味競賽凝聚向心力。

屏東市勝利里長孔豐榮分享，平時里內有50名環保志工，持續進行環境整理與登革熱防治等工作，日前還有15名志工前往台南白河，關懷及幫助獨居長輩災後家裡環境整理。

其中參與台南行動的76歲志工張徐勝鳳說，擔任志工已超過10年，自己身為長者，仍能為其他長輩服務，讓她感到非常快樂與充實。

屏東縣長周春米表示，除謝謝志工們長期付出，特別肯定屏東市勝利里志工，前往台南白河區協助颱風丹娜絲災後環境清理，展現無私奉獻精神。另外，全世界正面臨重要環保議題，大家都應起身行動做環保，共同愛護地球。

屏東縣環保局新聞稿表示，縣內目前已有逾7000名環保志工投入服務，不僅遍及各鄉鎮社區，更深入校園、社區、市場、公園等公共場域，擔任環保行動種子推手。從資源回收分類宣導，到協助辦理環境教育活動，每個志工都是推動綠生活關鍵角色，也是在地永續最可靠夥伴。

屏東縣環保局提及，群英會競賽活動融合知識與趣味，不僅考驗參賽者體能與團隊默契，更涵蓋環保議題、生態保育與資源分類等多元內容。經激烈競賽後，「環保金頭腦」由糶糴社區發展協會榮獲第一；「資源分類王」由大平社區發展協會奪冠；「清掃接力賽」由繁昌社區發展協會勇奪第一；「資源灌籃高手」則由水泉志工隊拔得頭籌，優勝隊伍將代表屏東參加全國決賽。

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