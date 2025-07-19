志工大動員！ 台南做工行善團2天為七股弱勢戶完成房屋修繕

丹娜絲颱風重創台南沿海，台南市府勞工局「做工行善團」深入災區，投入災後修繕服務，昨日和今日兩天，集結泥水、電子加工、油漆、木工及電氣等多個工會志工團隊，前往七股區協助一戶因丹娜絲颱風受損的弱勢家庭完成修繕作業，成為做工行善團完成的第301戶修繕案。

案主許姓男子為低收入戶，獨自撫養三名子女，因房屋受颱風重創，無力負擔修繕費用。經民政局與七股區公所盤點通報，做工行善團於7月10日勘災、7月13日規畫修繕項目，並於本周展開一連串工程。昨日展開客廳及廚房屋頂搭設鐵皮工程，今日完成天花板、電燈及插座安裝，並配送翻新二手家具，全案順利告一段落。

勞工局指出，修繕行動也串聯起台南市議會汰換的床墊資源，將於明天由木工、油漆及泥水工會志工搬運至官田區二手家具倉庫進行整理、上漆，再轉送予其他弱勢戶，響應「垃圾變黃金、黃金變愛心」的理念，讓物資發揮最大效益。

這次修繕行動中，不乏家庭總動員場景，包括多對夫妻檔志工如泥水工會的蔡德發與邱秋香、謝孟峰與林宜靜，油漆工會的郭彥廷與郭莊素珠、薛志強與李美瑩、鍾得道與羅月秀、王棋瑞與龍亮均；另有李美芬與李美瑩姐妹檔，及三代同堂的吳家志工團，由父親吳福鐘帶領兒子吳家元與孫子吳泓昇、吳泓彬共同參與，展現善的傳承與家族力量。

勞工局長王鑫基感謝所有投入行善的志工朋友，表示正是這群默默耕耘的勞工英雄，讓「希望家園」從理想到落實。他強調，未來將持續整合民間資源與志工力量，守護弱勢市民的基本居住權，讓更多家庭看見希望、感受溫暖。 台南市做工行善團速迅投入，為七股弱勢受災戶整修好房子。圖／台南市勞工局提供 台南市做工行善團速迅投入，為七股弱勢受災戶整修好房子。圖／台南市勞工局提供 台南市做工行善團速迅投入，為七股弱勢受災戶整修好房子。圖／台南市勞工局提供 台南市做工行善團速迅投入，為七股弱勢受災戶整修好房子。圖／台南市勞工局提供

商品推薦