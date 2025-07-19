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傅崐萁擬提南部救災條例 花蓮綠營批救罷免選情

中央社／ 花蓮縣19日電
國民黨立院黨團總召傅崐萁（右三）說，將要求行政院盡快提出丹娜絲風災救災特別條例，若行政院不提，國民黨自己來提。聯合報記者王燕華／攝影
國民黨立院黨團總召傅崐萁（右三）說，將要求行政院盡快提出丹娜絲風災救災特別條例，若行政院不提，國民黨自己來提。聯合報記者王燕華／攝影

國民黨籍立委傅崐萁今天宣布，若中央不肯協助南部風災修復，將與民眾黨共同提案台南、嘉義緊急救災特別條例。綠營批，傅崐萁不顧豪雨威脅關心災害預防，忙著救自己的選情。

國民黨花蓮縣黨部今天舉行2場「反罷免護民主」造勢活動，聲援傅崐萁。立法院長韓國瑜今天現身花蓮，與傅崐萁會合，頂著大雨車掃花蓮市、吉安鄉，隨後前往吉安國中參加上午場反罷造勢活動，第2場下午3時在玉里鎮藝文中心舉行。

韓國瑜說，花蓮是他的第2個故鄉，曾在這裡當兵、教書，對花蓮有很深的感情，連人生第1次投票就是從花蓮軍營返回北部投票，45年前學的「花蓮之歌」到現在還記得，現場與民眾合唱。

韓國瑜表示，每次來花蓮都很高興，這次覺得好奇怪，一年前才來輔選，怎麼一年後是來反罷免，民進黨利用國家資源，罷免31席藍軍立委，這不是民主，是對反對黨的政治大屠殺，呼籲民眾一定要團結，投下不同意罷免，守護台灣民主制度。

傅崐萁致詞指出，台南、嘉義因風災受損嚴重，國家到現在沒辦法支援，要求行政院立刻提出台南、嘉義緊急救災特別條例，若行政院不願意提，國民黨會邀民眾黨共同提案，讓這些屋頂被吹掀、無法居住的災民盡快恢復正常生活。

民進黨花蓮縣議員張美慧及在地綠營民代批，傅崐萁身為花蓮唯一的區域立委，不顧豪雨威脅，地方救災人員忙著搶災，傅崐萁忙著找大軍到花蓮助陣，救自己的選情。

對於花蓮綠營批不救災，搞罷免。傅崐萁會後接受媒體聯訪回應，相信花蓮縣府跟防災中心都有做好準備，國會議員就該讓民眾知道有哪些權益，因此安排地方宣講，這就是各司其職，民進黨不要過度扭曲。

韓國瑜 花蓮 傅崐萁

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