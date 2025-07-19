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台南嘉義風災嚴重 傅崐萁宣布：黨團提案要求行政院提救災特別條例
丹娜絲颱風日前重創南部，造成台南、嘉義上萬戶受災，國民黨立院黨團總召傅崐萁要求行政院盡快提出緊急救災特別條例，「如果行政院不願意提，我們國民黨會正式來提案」。
傅崐萁今天在花蓮舉行反罷宣講，致詞時表示，台南、嘉義許多鄉親因為颱風掀翻屋頂，到現在國家沒辦法支援，只能自己爬上去修理，80幾歲的人就這樣摔下來，發生不幸。
他說，國民黨要提案，請行政院馬上提出救災特別條例，幫助台南嘉義所有風災受災戶把房屋修繕好，如果行政院不提，國民黨會邀請民眾黨共同提案，幫助台南、鄉親救災，讓他們恢復正常生活。
他會後受訪指出，台灣4年稅收超收1兆8700多億元，外匯存底5770億美金，排名全球前十，怎麼可以一個風災，讓1萬6、7000戶的百姓，屋頂都被吹走了。
他說，希望行政院趕快提出緊急救災的特別條例，如果行政院不願意提，國民黨會正式來提案，讓台南、嘉義因為屋頂被掀翻沒有辦法居住的受災鄉親，可以積極修繕好，台灣不分南北東西，都是國人也都是家人，要一起讓災民趕快得到國家實質的幫助。
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