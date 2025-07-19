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經濟部：受損光電設施儘速復原 評估設計優化

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
嘉義新塭滯洪池的光電設施受損，截至16日仍浮在水中，尚未清除。記者林奐成／攝影
嘉義新塭滯洪池的光電設施受損，截至16日仍浮在水中，尚未清除。記者林奐成／攝影

針對媒體報導關心災後復原一事，能源署說明，本次中颱丹娜絲為近年罕見自嘉義西部登陸之颱風，因其瞬間風速強烈、登陸路徑特殊，影響程度超出以往。經統計本次光電系統災損容量僅占全國總設置容量約0.4%，光電系統於風災前（7月2日）與風災後（7月13日）發電量分別為67.75百萬度與66.2百萬度，整體發電量差距甚小，並無外傳謠言之重大災情。

能源署說明因瞬間強風導致浮台下錨定系統斷裂，導致嘉義新塭滯洪池較大規模受損，能源署已完成場區外光電板清理，同時集中分類堆置、道路疏通。場區內考量施工安全性及工期，將儘速完成清運。

能源署進一步說明，光電設施之抗風安全設計，依電業法相關規定，電業於申請施工許可時，應提送工程計畫書，其中包含有技師簽證之結構計算書。以新塭滯洪池為例，本案水面型太陽光電系統之浮動平台及錨錠系統結構，皆有將嘉義布袋地區基本設計風速納入考量，並已由土木技師事務所出具技師簽證之結構計算書。

能源署強調，極端氣候發生頻率與強度日益提升，為因應此趨勢，本署將持續評估工程設計與法規標準，並加強事前防災整備、事後儘速復原受損案場。

簽證 太陽光電

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