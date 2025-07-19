台南救災牛步 綠議員看不下去

台南市多名民進黨市議員昨開記者會，質疑市府災後復原牛步，詐騙集團都比市府早一步到災區行騙得手18萬元；市長黃偉哲回應，已加速簡化補助申請程序，今天起到11個重災區成立「聯合服務中心」，協助貸款、租稅減免等事宜。

台南市遭丹娜絲颱風重創，環保局10多天來已在災區清出1萬多噸廢棄物，已是平時半年的量，另被吹落的石棉瓦已清除75.1公噸。近期則有災民反映，受災戶申請求助，每戶要填2張申請表，還要準備地政、戶政等9張證明文件並檢附照片，讓很多老人家不知所措。

李宗翰等議員昨開記者會，質疑市府不友善受災戶、甚至刁難，議員謝舒凡更拍桌怒斥市府救災牛步，連詐騙集團都早一步進災區，佯裝提供鐵皮屋頂、帆布行騙，已有老人家被騙了18萬。也有老人家投訴，為了申請補助來回10多公里填一堆文件，區公所每戶受理半小時，8月底前根本來不及申請。議員朱正軒呼籲市府要「由上而下」，統籌救災資源能量，申請表單從簡，減少民怨。

黃偉哲說，災後重建工程龐大，須從全台調集工班與人力，若聘專業人員也須有合理酬勞，即使調度移工，也須有特殊法令依據才能解除限制。目前有些地區進入長期重建階段，民眾急需遮風避雨的處所，因此民眾要有接受安置的心理準備。

據統計，目前台南市約7千多戶屬於屋頂全掀與半掀重災戶，市府表示會全力投入協助安置與重建，將動員20個局處前進受災嚴重的11的區公所，以「單一窗口」提供「一站式」諮詢與申辦服務。

台南市府表示，除動用人力、機具協助市民修繕，也向外縣市政府尋求支援，並招募志工，包含台南「做工行善團」、慈濟志工都積極協助弱勢家庭修繕房屋。災損補助慰助申請程序方面會「從速、從優、從簡」，且主動協助長者、弱勢族群。

8月16日後，如未向公所申請安遷救助、修繕補助者，可提供照片及證明文件申請減免，也可上網申辦。

商品推薦