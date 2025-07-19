缺工缺帆布又有新颱 嘉南災民真怕

台南七股區有2千多戶房子屋頂在颱風來襲時被掀飛、家具泡湯，災情最慘，至今還有100多戶民宅屋頂還沒覆蓋帆布；薇帕颱風恐又帶來風雨，受災戶直言「真的怕了」。嘉義前晚下大雨，雨水淋進屋頂破洞，住戶苦不堪言。

薇帕颱風昨天凌晨2時生成，氣象署隨後在上午11時30分發布海上颱風警報，昨晚到今天上午最接近台灣，受到外圍環流影響，東半部、恆春半島今天白天有發生大雨或局部豪雨的機率，尤其東部、東南部山區有局部豪雨等級以上的機率，花東山區總雨量上看700毫米，居民務必特別注意。

氣象署表示，東半部愈晚雨勢愈明顯，南部地區像高雄、屏東，颱風往西北移動的過程，雨勢也會愈來愈明顯，南部地區及中部山區有局部大雨的機會，雨勢要到今晚才比較緩和。

面對新一波風雨可能到來，台南受創嚴重的沿海住戶還在搶修被掀的屋頂，七股區長李佳隆說，三個里還有100多戶要搭屋頂帆布，帆布有了，但缺工人搭建，今明兩天會趁人力較充足時全力搶修。

災區人口多數高齡化，七股頂山里一名老婦說，之前有志工來協助清理家園，但不好意思讓人家做太久，村裡只剩下獨居老人，雇工也很缺，自己年紀大也不敢爬上屋頂，只能等周日年輕子弟回來才能協助。陳姓老翁說，屋內東西都壞光了，已經有帆布，但缺工搭蓋，四處都在「追工」，他年紀大了不敢爬屋頂，很無奈。

嘉義縣蓋屋頂帆布缺貨，共好生活協會昨發起募捐二手帆布送愛災區行動，助受災戶遮風擋雨，故宮南院教育展覽資科科長于秉儀立即送來10多捲展覽卸下的小型帆布，及時送暖。

嘉義鹿草鄉一處三合院屋頂遭颱風掀飛，受災戶先蓋上帆布遮風避雨，不料近日下雨，帆布無法負荷雨水重量鬆脫，雨水全倒進屋內，神明廳瞬間變成池塘，全家人只能拿臉盆一次又一次舀出去，忙一整天都清不完。

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