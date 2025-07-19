嘉義洲南鹽場災後重建 盼政府伸援手

今年獲選文化部全國「百大文化基地」之一的嘉縣布袋鎮洲南鹽場，在丹娜絲颱風遭遇成立19年來最嚴重災情，災後鹽場團隊展開重建，盼政府伸援手，協助在3個月至半年內復原，讓這處兼具文化與環境教育的基地早日重生。

丹娜絲颱風日前來襲，鹽場3連棟舊鹽警宿舍改造的辦公室屋頂全被掀翻，辦公設備與設施損毀，圍籬、景觀柵欄也不堪風雨，所幸產製海鹽的設施未受損，產品尚能正常出貨。

「看到屋頂被掀開好心痛」，鹽場團隊負責人蔡炅樵說，洲南鹽場滿目瘡痍，災後他立即召集團隊搶修，已將「洲南小舖」改建為臨時辦公空間，恢復95%行政功能，讓鹽場能夠持續運作。

蔡炅樵也邀請老友協助測量3連棟舊建物災損現況，重新規畫設計新的建築，期望打造能支撐未來20年的文化教育空間。他說，洲南鹽場重建不只是硬體修復，更是文化記憶與地方價值保存之路。

洲南鹽場由布袋嘴文化協會向嘉縣府承租經營，2008年在老鹽工協助下重建，致力鹽業文化復育與環境教育，是當地生態導覽與地方創生典範，每年接待遊客超過3萬人次，生產的日曬鹽，是五星級飯店主廚愛用的佐料，2016年獲環保署頒國家環境教育獎優等獎。 洲南鹽場今年獲選文化部全國「百大文化基地」。圖／洲南鹽場提供

商品推薦