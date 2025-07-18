丹娜絲颱風豪雨農損升至32.5億 台南市14.6億最嚴重

農業部今天最新統計，日前颱風丹娜絲及豪雨造成的農業災損，已升至台幣32.5億元，以台南市損失14.6億元最嚴重。

農業部發布新聞稿，經農糧署、畜牧司、漁業署、林業及自然保育署彙整各直轄市、縣市政府查報資料（至18日下午5時），農業產物及民間設施估計損失32億5538萬元。

農業部說，各縣市受損以台南市14億6238萬元最嚴重，其次是嘉義縣7億2961萬元、雲林縣5億721萬元、彰化縣損失2億7076萬元、屏東縣1億2213萬元、高雄市1億1856萬元。

農業部統計，農產損失19億128萬元（含養蜂損失513萬元），農作物被害面積1萬9279公頃，損害程度37%，換算無收穫面積7077公頃，受損作物主要為香蕉，被害面積2147公頃，損害程度32%，換算無收穫面積691公頃，損失金額2億3145.2萬元；其次為文旦柚2億1295.7萬元、番石榴1億6308.5萬元、竹筍1億4665.5萬元、柳橙1億2483.7萬元。

另外畜產損失3673萬元，主要是雞44.5萬隻，受損金額3196萬元，其次為豬、鴨及鵝等；漁損失7億6591萬元，主要為牡蠣、虱目魚及文蛤；林產損失5489萬元，主要為竹筍。

民間設施損失部分，農業部估計4億9657萬元，包括農田流失及埋沒377萬元，主要是台東縣農田流失3.36公頃、埋沒0.42公頃；農業設施9695萬元，主要是水平棚架網室及塑膠布溫網室受損；畜禽設施2億8066萬元，主要是畜禽舍毀損；漁業設施1億1520萬元，主要是漁船毀損。

農業部日前已公告辦理現金救助及低利貸款，並將貸款免息期限由半年延長至1年。

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