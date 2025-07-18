快訊

樹林死亡車禍…機車騎士遭撞送醫不治 曾是鄭運鵬10年助理

丹娜絲颱風豪雨農損升至32.5億 台南市14.6億最嚴重

中央社／ 台北18日電
台南麻豆文旦原再過1個月即可收成，孰料受丹娜絲颱風影響幾乎全部掉光光。聯合報系資料照／記者萬于甄攝影
台南麻豆文旦原再過1個月即可收成，孰料受丹娜絲颱風影響幾乎全部掉光光。聯合報系資料照／記者萬于甄攝影

農業部今天最新統計，日前颱風丹娜絲及豪雨造成的農業災損，已升至台幣32.5億元，以台南市損失14.6億元最嚴重。

農業部發布新聞稿，經農糧署、畜牧司、漁業署、林業及自然保育署彙整各直轄市、縣市政府查報資料（至18日下午5時），農業產物及民間設施估計損失32億5538萬元。

農業部說，各縣市受損以台南市14億6238萬元最嚴重，其次是嘉義縣7億2961萬元、雲林縣5億721萬元、彰化縣損失2億7076萬元、屏東縣1億2213萬元、高雄市1億1856萬元。

農業部統計，農產損失19億128萬元（含養蜂損失513萬元），農作物被害面積1萬9279公頃，損害程度37%，換算無收穫面積7077公頃，受損作物主要為香蕉，被害面積2147公頃，損害程度32%，換算無收穫面積691公頃，損失金額2億3145.2萬元；其次為文旦柚2億1295.7萬元、番石榴1億6308.5萬元、竹筍1億4665.5萬元、柳橙1億2483.7萬元。

另外畜產損失3673萬元，主要是雞44.5萬隻，受損金額3196萬元，其次為豬、鴨及鵝等；漁損失7億6591萬元，主要為牡蠣、虱目魚及文蛤；林產損失5489萬元，主要為竹筍。

民間設施損失部分，農業部估計4億9657萬元，包括農田流失及埋沒377萬元，主要是台東縣農田流失3.36公頃、埋沒0.42公頃；農業設施9695萬元，主要是水平棚架網室及塑膠布溫網室受損；畜禽設施2億8066萬元，主要是畜禽舍毀損；漁業設施1億1520萬元，主要是漁船毀損。

農業部日前已公告辦理現金救助及低利貸款，並將貸款免息期限由半年延長至1年。

農業部 豪雨 台南 丹娜絲颱風

延伸閱讀

颱風薇帕影響 估19日海運14航線114航次停航

颱風薇帕逼近 龜山島19日起暫封2天

薇帕颱風來勢洶洶！東半部愈晚雨愈大 北部明留意大雨

薇帕颱風角隅流效應 北市平地今晚到明天可能有8級陣風

相關新聞

丹娜絲颱風豪雨農損升至32.5億 台南市14.6億最嚴重

農業部今天最新統計，日前颱風丹娜絲及豪雨造成的農業災損，已升至台幣32.5億元，以台南市損失14.6億元最嚴重

賴總統慰勞嘉縣台電搶修人員 晚間沿海剩126戶待復電

賴清德總統中午到嘉義縣義竹鄉，慰勞風災後搶修復電長達12天的的台電搶修人員，總統加油打氣，提振搶修工程人員士氣，台電嘉義...

風災過後…屏東三地門達來吊橋年久失修待重建 經費粗估1億元

丹娜絲颱風造成屏東山區災害，原民會主委曾智勇今日到屏東縣霧台鄉、三地門鄉會勘，了解災害復建與建設需求情形，包括在颱風後中...

進度慢？綠議員指台南災後復原緩慢、救助金申請不便民 黃偉哲回應

台南市民進黨多位議員今天召開記者會，批災後復原緩慢且救助金申請等不夠便民，市府表示，市長黃偉哲已要求全力協助民眾修復家園...

賴總統現身台電松梅巡修課 慰勞第一線人員辛勞

丹娜絲颱風重創嘉義沿海地區，電桿倒斷多達1923支，造成大規模停電，台電全國人力總動員支援搶修，嘉義地區復電率已達99....

影／賴總統赴台南慰勉台電搶修人員 員工代表當面請命

總統賴清德下午率台電董事長曾文生、市長黃偉哲到台電新營區營業處，頒發榮譽勳章贈加菜金，慰勉參與搶修丹娜絲颱風災損復電工程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。