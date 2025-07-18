賴總統慰勞嘉縣台電搶修人員 晚間沿海剩126戶待復電
賴清德總統中午到嘉義縣義竹鄉，慰勞風災後搶修復電長達12天的的台電搶修人員，總統加油打氣，提振搶修工程人員士氣，台電嘉義區處表示，截至晚間9時，整體復電率達99.9%，尚有約126戶待復電，停電戶集中在義竹鄉、布袋鎮偏遠地區。
儘管全面復電已近在眼前，但目前剩餘無電戶多位於線路末端，需逐桿立柱、逐段架線，作業難度與工時明顯提升，台電點亮燈火也點亮安全，工作班搶修線路檢驗班安全把關。
台電嘉義區處強調，復電不只是工作任務，更是一份對地方的責任與承諾。團隊秉持「不復電、不停手」的精神，在艱困地形與高溫天候中堅守崗位，每一戶恢復供電的背後，都是搶修同仁齊心努力、踏實完成的成果。
台電嘉義區處持續動員人力資源，全力搶修不鬆手，展現對民眾的承諾。每一處復電現場，都是靠著一根一根電桿、一段一段線路逐步推進，無法取巧，唯有扎實完成。
台電嘉義區處表示，這場漫長艱鉅搶修行動，不僅有來自全台各區處的支援人員無怨無悔參與，更有社會大眾熱情回應。有民間團體為搶修人員加油打氣，感謝他們為嘉義所付出的努力。
有地方人士送涼水、飯點送餐。目前台電持續採取「分段、分工、同步」策略推進搶修作業，並感謝在地里長逐戶協助通報與引導路線，讓搶修行動能更順利進行。
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