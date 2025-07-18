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風災過後…屏東三地門達來吊橋年久失修待重建 經費粗估1億元

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣三地門鄉達來吊橋。記者潘奕言／攝影
屏東縣三地門鄉達來吊橋。記者潘奕言／攝影

丹娜絲颱風造成屏東山區災害，原民會主委曾智勇今日到屏東縣霧台鄉、三地門鄉會勘，了解災害復建與建設需求情形，包括在颱風後中斷的大武聯絡道路及達來吊橋規畫。曾智勇承諾支持吊橋興建，另「霧大二號橋」已七度流標，應檢討招標條件與工法。

達來吊橋是三地門鄉舊達來部落唯一聯外動線，但有下方縱樑損壞、主索錨座微變形、支索固定夾具缺漏且鏽蝕、外橋面板變形等安全疑慮，鄉公所因此向原民會提報「達來車行吊橋規畫設計案」，興建可供小貨車通行的新吊橋，初估經費1億元。

曾智勇今天現勘時表示，達來吊橋是連結新舊達來部落間的唯一動線，舊達來部落保留許多未受破壞的地方文化，會希望工程盡快發包出去，完工後希望帶入更多的觀光客滿到舊達來欣賞原住民文化。

原民會公共建設處長劉維哲表示，新吊橋在可望在橋梁設計融入在地元素文化，也會進行人車分流，不僅具有通行功能，也能發揮更大的經濟效益，經費方面也會根據實際需求給予協助。

另外在丹娜絲颱風中被沖毀的霧台鄉大武村聯外道路「霧大二號橋」，劉維哲表示，霧大二號橋2年多共招標7次，均無廠商投標而流標，已請屏東縣政府及霧台鄉公所協調，檢討招標條件與工法，提升廠商投標意願，以順利決標。

原民會主委曾智勇（左）今日到屏東縣三地門鄉會勘「達來車行吊橋」興建計畫。記者潘奕言／攝影
原民會主委曾智勇（左）今日到屏東縣三地門鄉會勘「達來車行吊橋」興建計畫。記者潘奕言／攝影

屏東縣政府 吊橋 丹娜絲颱風

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