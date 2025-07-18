颱風重創電力 台南市府：建立韌性電網才是治本
颱風丹娜絲過境一度造成台南逾30萬戶停電，今天已全數復電，台南市政府也對網傳「光電越多，停電越久」闢謠表示，大規模停電和颱風路徑、風速有關，建立韌性電網才是治本。
台南市政府經濟發展局今天發布新聞稿指出，丹娜絲是120年來第1個從嘉義登陸的颱風，台南籠罩在暴風圈4小時，當時沿海出現16級陣風，相當於每秒51公尺以上，溪北地區遭重創，大量電桿倒塌及線路斷裂，導致大規模停電，以七股、將軍、北門等區最嚴重。
經發局表示，太陽光電是台灣各種電力供應來源的其中一環，電力須和電網併聯後才能輸送到家戶，當台電電網遭颱風肆虐，各種來源電力面臨「無用武之地」窘境，無法透過電網送電，造成家戶停電，絕非網傳太陽光電板就在旁邊，卻無電可用。
經發局感謝台電日以繼夜趕工復電，此次風災也凸顯電網韌性重要性，市府將和中央、台電合作，建立更穩定、有韌性的電力基礎建設。
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