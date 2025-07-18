快訊

「倫理不明」台師大女足抽血爭議 教育部下通牒命開鍘周台英

女足抽血案延燒…台師大明首開記者會 教練周台英將親上火線說明

颱風重創電力 台南市府：建立韌性電網才是治本

中央社／ 台南18日電

颱風丹娜絲過境一度造成台南逾30萬戶停電，今天已全數復電，台南市政府也對網傳「光電越多，停電越久」闢謠表示，大規模停電和颱風路徑、風速有關，建立韌性電網才是治本。

台南市政府經濟發展局今天發布新聞稿指出，丹娜絲是120年來第1個從嘉義登陸的颱風，台南籠罩在暴風圈4小時，當時沿海出現16級陣風，相當於每秒51公尺以上，溪北地區遭重創，大量電桿倒塌及線路斷裂，導致大規模停電，以七股、將軍、北門等區最嚴重。

經發局表示，太陽光電是台灣各種電力供應來源的其中一環，電力須和電網併聯後才能輸送到家戶，當台電電網遭颱風肆虐，各種來源電力面臨「無用武之地」窘境，無法透過電網送電，造成家戶停電，絕非網傳太陽光電板就在旁邊，卻無電可用。

經發局感謝台電日以繼夜趕工復電，此次風災也凸顯電網韌性重要性，市府將和中央、台電合作，建立更穩定、有韌性的電力基礎建設。

颱風 台南 停電

延伸閱讀

丹娜絲天災芒果竟未列現金救助 農民心淌血盼莫對法令「照字讀字」

門諾攜手台電培育偏鄉弱勢20年 始業式為搶修觸電重傷員工祝禱

丹娜絲登陸布袋災後12天 退休校長為家園殘破缺人缺機具求援

丹娜絲嘉義釀災…慈濟大學國際學生伸援手 赴中正大學協助清理

相關新聞

雨水全倒進屋內！屋頂掀飛蓋帆布卻淪落湯雞 嘉縣受災戶拿臉盆舀水

嘉義縣鹿草鄉一處三合院屋頂遭颱風掀飛，受災戶先蓋上帆布遮風避雨，不料近日下雨發生慘劇，帆布盛裝大量雨水，因無法負荷雨水重...

缺帆布又缺工！嘉縣農村鄉下老老照顧 不敢爬上屋頂蓋帆布

丹娜絲颱風重創嘉南地區，至今仍有超過3千戶屋頂受損未處理，愛心帆布湧入災區，社福單位協助經濟弱勢蓋帆布，但鄉下更多的是老...

風災過後…屏東三地門達來吊橋年久失修待重建 經費粗估1億元

丹娜絲颱風造成屏東山區災害，原民會主委曾智勇今日到屏東縣霧台鄉、三地門鄉會勘，了解災害復建與建設需求情形，包括在颱風後中...

進度慢？綠議員指台南災後復原緩慢、救助金申請不便民 黃偉哲回應

台南市民進黨多位議員今天召開記者會，批災後復原緩慢且救助金申請等不夠便民，市府表示，市長黃偉哲已要求全力協助民眾修復家園...

賴總統現身台電松梅巡修課 慰勞第一線人員辛勞

丹娜絲颱風重創嘉義沿海地區，電桿倒斷多達1923支，造成大規模停電，台電全國人力總動員支援搶修，嘉義地區復電率已達99....

影／賴總統赴台南慰勉台電搶修人員 員工代表當面請命

總統賴清德下午率台電董事長曾文生、市長黃偉哲到台電新營區營業處，頒發榮譽勳章贈加菜金，慰勉參與搶修丹娜絲颱風災損復電工程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。