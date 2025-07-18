進度慢？綠議員指台南災後復原緩慢、救助金申請不便民 黃偉哲回應

台南市民進黨多位議員今天召開記者會，批災後復原緩慢且救助金申請等不夠便民，市府表示，市長黃偉哲已要求全力協助民眾修復家園、加速簡化補助申請程序、協助民眾清消災後居家及周圍環境，並要求暑假前完成校園清理及消毒，讓孩子安心上學；市長黃偉哲表示，災後重建的工程量體龐大，受災戶要有安置的心理準備。

市長黃偉哲表示，災後重建的工程量體龐大，僅依靠台南或南部地區的工班遠遠不夠，必須從全台調集工班與人力資源。專業人員必須以合理的酬勞聘請，志工可協助處理不涉及專業技術的基礎工作。

針對移工協助部分，黃偉哲指出，移工也須具備相應技能，但根據現行法令，他們僅能在原先約定的特定場所工作，如需調動至災區參與重建，則必須有特殊法令依據才能解除相關限制，如災區重建等。

目前市府已從其他地區尋求支援調集工班支援，若加上移工也仍然不足，有些地區已進入長期重建階段，民眾急需遮風避雨的場所。因此必須設置臨時安置空間。以921地震為例，當年許多災民流離失所，家園重建曠日廢時，也有慈濟的臨時屋、永久屋與大愛屋，便發揮了關鍵功能。

黃偉哲說，市府將開始盤點現有資源，以及評估採用「租金補貼」方式，協助災民以較便宜的租金找到暫時安身之所，待家園重建完成後再遷回原住所。這是一項「以空間換取時間」的策略，務求讓受災市民盡速回歸正常生活，這是市府當前的首要目標。

目前台南市受災戶中，約有7千多戶屬於「全掀」與「半掀」的重災戶，修繕與重建不可能在短時間內完成，市府將持續全力投入協助災後安置與重建工作。

台南市政府也表示，南市府動員20個局處前進受災嚴重的11的區公所，以「單一窗口」提供「一站式」諮詢與申辦服務，相關救助資訊也整合在市府官網首頁，以「便民」「迅速」為最高準則。有關第二預備金運用需合法合規。市府將傾注人力、經費及資源協助溪北災民早日回歸日常生活。

房屋修繕部分，市府除了動用所有的人力、機具，也向外縣市政府尋求支援，並向民間招募志工、媒合專業人力協助屋頂修繕。包含台南「做工行善團」慈濟志工也積極協助弱勢家庭房屋修繕。針對弱勢家庭、獨居長者..等，社會局除了動員社工關懷慰問，也設置39處「偏遠地區關懷服務站」，目前已服務逾千人次，提供物資發放、福利諮詢，以及情緒支持。

在相關災損補助慰助申請程序方面，市府除了動員大量人力支援公所，也將秉持「從速、從優、從簡」之原則，簡化申請文件，針對年長者、弱勢族群的個案需求，也將主動提供協助與服務。

在災後校園環境復原部分，教育局表示，有鑑於暑假學習不中斷，採「分區分類限時」的方式進行災害管理，分成較為嚴重的18區144所學校與其餘19區128校，目前校園環境已有106校完成清理。已投入將近1萬人次進行校園清理工作。

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