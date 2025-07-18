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賴總統現身台電松梅巡修課 慰勞第一線人員辛勞

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
賴清德總統今天到嘉義縣義竹鄉台電松梅巡修課，慰勞第一線台電人員辛勞。圖／讀者提供
賴清德總統今天到嘉義縣義竹鄉台電松梅巡修課，慰勞第一線台電人員辛勞。圖／讀者提供

丹娜絲颱風重創嘉義沿海地區，電桿倒斷多達1923支，造成大規模停電台電全國人力總動員支援搶修，嘉義地區復電率已達99.9%，賴清德總統今中午低調前往嘉義縣義竹鄉台電松梅巡修課，慰勞第一線台電人員辛勞，為搶修電力的基層員工加油打氣。

據了解，賴清德到嘉義陪台電人員吃便當的行程並未對外公開，也沒有地方民代隨行，縣長翁章梁、立委蔡易餘都沒到場，單純向長期奮戰在最前線的台電同仁致謝，感謝他們在天候多變、環境艱困下，依然一根電桿一條線路逐段搶修，全力協助災後復電。

台電嘉義區處表示，這次風災造成嘉義縣停電戶數一度大增，沿海養殖區損害尤其嚴重，義竹、布袋、東石復電率已達99.6%，仍有剩餘無電戶多位於線路末端，需逐桿立柱、逐段架線，增加作業難度，每天都出動逾千名人員，全力推進搶修收尾作業。

台電指出，這場長達多日的搶修戰役，不僅有全台各地區處支援人力無怨無悔投入，也有許多地方鄉親與民間團體主動送水、送餐，為搶修人員補充體力、加油打氣，讓基層同仁在最辛苦的時候感受到滿滿的暖心支持。

賴清德總統今天到嘉義縣義竹鄉台電松梅巡修課，慰勞第一線台電人員辛勞。圖／讀者提供
賴清德總統今天到嘉義縣義竹鄉台電松梅巡修課，慰勞第一線台電人員辛勞。圖／讀者提供

賴清德 嘉義 台電 停電 丹娜絲颱風

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