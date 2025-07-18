影／賴總統赴台南慰勉台電搶修人員 員工代表當面請命

總統賴清德下午率台電董事長曾文生、市長黃偉哲到台電新營區營業處，頒發榮譽勳章贈加菜金，慰勉參與搶修丹娜絲颱風災損復電工程台電人員代表、贈加菜金。台電救災代表當面向總統請命，希望提升第一線人員薪資待遇、人力機具、施工設備，甚至遭遇事故時、家庭能無後顧之憂。

賴總統聽完台電基層幹部分享的救災感想，除了對台電人員公而忘私表示感動，也當場要求台電高層要與經濟部「好好討論」如何讓員工在平時工作上、意外發生時能有「更進一步的保障」。

賴總統要求台電研討電力相關基礎設施如何提升更新、更加進步，能夠避免電線桿像這次這樣「全面性的倒塌」、避免台電員工太過辛勞，用這次颱風得到的教訓改進。

賴總統除在搶救背包上簽名留念，也感謝第一線台電人員為了盡速恢復供電，許多人8天10天沒和家人孩子見面，不眠不休的辛勞，全心全力投入的使命感。千言萬語只能說「感謝再感謝、努力再努力」。

台電董事長曾文生說，此次風災造成台南電力嚴重受損，除離島外，全國各處的台電工班，甚至遠從花蓮、台東，趕赴台南支援修復，經過不眠不休的辛勞作業，台南地區已全面恢復供電，為避免剛修復的電網又受損，因此留下部分工班支援後續電力維護作業。

不過仍有部分民眾投訴到現在都還沒有電。台電表示，丹娜絲颱風在台南地區造成1940支電線桿倒塌，約有30萬用戶停電，公有電桿設施都有修復。若家中電力仍未恢復，可能是因自備電桿毀損，須由用戶自行聯繫合格承裝業者協助修復，才可恢復正常用電。

住戶若發現電線掉落、電桿傾斜等情形，切勿靠近，並立即通報台電處理。針對公告已復電地區中仍有個別未來電用戶，請透過「台灣電力APP」回報或撥打1911客服專線，台電將派員處理。

賴總統慰勉搶修颱風復電人員要求台電提升員工保障。記者周宗禎／攝影 賴總統慰勉搶修颱風復電人員要求台電提升員工保障。記者周宗禎／攝影 賴總統慰勉搶修颱風復電人員要求台電提升員工保障。記者周宗禎／攝影 賴總統慰勉搶修颱風復電人員要求台電提升員工保障。記者周宗禎／攝影 賴總統慰勉搶修颱風復電人員要求台電提升員工保障。記者周宗禎／攝影 賴總統慰勉搶修颱風復電人員，台電董事長曾文生簡報時不忘提醒大家賴總統已經第三次來台南。記者周宗禎／攝影 賴總統慰勉搶修颱風復電人員要求台電提升員工保障。記者周宗禎／攝影

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