影／賴清德新營慰勉台電人 感謝不眠不休努力復電

賴清德總統今天前往台電新營營業處，慰勉台電颱風搶修復電人員，感謝辛苦的台電同仁在風災期間不眠不休努力搶修，並發揮團隊精神互相支援，終於將台南30多萬戶停電戶全數復電，也感謝同仁們家屬的支持，讓台電守護人民的用電需求。期勉大家一起打拚，為人民服務，讓台電的精神、技術及使命感持續傳承。

總統抵達後，首先由台電董事長曾文生進行簡報，並由三位台電人分享這段期間搶修災損的辛勞過程，賴清德表示他今天他專程來向台電公司全體員工致謝，大家真的非常辛苦。他說台電在他心中就像超人，台電真的是一年365天，一天24小時隨時待命。希望社會可以理解台電的工作情形，不要誤解或過於批評。大家都非常辛苦地在打拚，搶救工作雖然講求效率，但大家務必注意自身安全，安全第一，尤其颱風風勢過大之時，要更注意是否危險。

最後賴清德也表示希望能為台電員工檢討更好的待遇以及更安全的工作設備，提高技術不僅讓工作更安全，民眾也能獲得更好的服務，期盼台電公司根據合理需求研議調整。隨後，總統為台電同仁代表掛上丹娜絲颱風搶修紀念榮譽勳章。並簽下台電加油，無披風超人及光明大使字樣，感謝大家的辛勞與努力。 賴清德總統（前中）今天前往台電新營營業處，慰勉台電颱風搶修復電人員。記者劉學聖／攝影 台電新營營業處人員，在風災期間不眠不休努力搶修。記者劉學聖／攝影

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