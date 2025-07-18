不漏掉一位災民 民進黨南市黨部成立聯合服務中心整合資源

0706颱風重創台南溪北地區，災情嚴峻，民進黨台南市黨部18日宣布成立「聯合服務中心」，整合黨公職、行政單位與民間資源，提升災後協助效率，力拚重建腳步。

市黨部主委郭國文表示，災後黨公職全力投入救災工作，帶領服務處團隊深入基層發放物資、協助通報台電、清理家園，也積極動員志工支援。他強調，「不能漏接任何一位民眾的需求」，地毯式動員，地毯式補強有其必要，救災已進入長期作戰與救援工作，有賴全面性系統支援。

市黨部設立聯合服務中心，統籌各方資源，並公布兩支災民專線（06）635-0465、723-7382，方便民眾反映需求，由黨部協調各選區黨公職支援處理，確保災區資源橫向分配更為精準，資源可投入最需要的地方。

郭國文也感謝來自各地的關懷與支援，包括彰化縣黨部親送帆布、高雄、屏東等地民代協助媒介物資捐贈。他表示，這些善心物資正是重建過程的重要力量，「感謝社會愛心匯集加速整建，讓台南早日恢復正常生活」。

丹娜絲颱風重創台南市沿海，重建需要各界協助。圖／民進黨台南市黨部提供 丹娜絲颱風重創台南市沿海，重建需要各界協助。圖／民進黨台南市黨部提供 丹娜絲颱風重創台南市沿海，重建需要各界協助。圖／民進黨台南市黨部提供

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