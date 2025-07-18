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雨水全倒進屋內！屋頂掀飛蓋帆布卻淪落湯雞 嘉縣受災戶拿臉盆舀水

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣鹿草鄉一處三合院屋頂被颱風吹走，受災戶先蓋帆布遮風擋雨，不料大雨壓垮帆布，雨水全都倒進屋內。圖／詹琬蓁提供
嘉義縣鹿草鄉一處三合院屋頂被颱風吹走，受災戶先蓋帆布遮風擋雨，不料大雨壓垮帆布，雨水全都倒進屋內。圖／詹琬蓁提供

嘉義縣鹿草鄉一處三合院屋頂遭颱風掀飛，受災戶先蓋上帆布遮風避雨，不料近日下雨發生慘劇，帆布盛裝大量雨水，因無法負荷雨水重量鬆脫，瞬間雨水全都倒進屋內，因有門坎無法流出，神明廳瞬間變成池塘，受災戶無奈只能拿臉盆將水舀出去。

受災戶表示，颱風把三合院屋頂吹走，因為臨時請不到鐵工重建，只好臨時先在屋頂搭上帆布，原本以為可以撐過幾場雨，卻沒料到一場豪雨下來，帆布中央盛滿了沉重雨水，綁帆布的尼龍繩承受不住，突然拉扯鬆脫，瞬間幾大桶雨水全數傾瀉屋內。

「唰啦一聲，水整個倒進來，比沒蓋帆布的時候還慘…。」受災戶無奈說，三合院神明廳首當其衝，一瞬間變成小池塘，桌椅、供桌全被雨水浸泡，屋內積水還因為門坎卡住，無法往外流，只能拿著臉盆一桶一桶舀出去，忙了一整天都清不完。

議員詹琬蓁說，早期很多三合院的門都會安裝門坎，原是為了擋風擋土，鹿草的這戶受災戶就有門坎，因此雨水倒進屋內後，是沒辦法自然流出來的，家裡就像關了一個池塘，受災戶只能夠一點一點把水舀出去，讓本就心力交瘁的災民更加疲憊。

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