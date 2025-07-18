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風災後廢棄物驚人 台南已清出1萬多噸、石棉瓦通報上千件

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
丹娜絲颱風目前清出的住家垃圾量驚人 台南市環保局表示目前已清理1萬多公噸，佔全台南半年的數量。圖／台南市環保局提供
丹娜絲颱風目前清出的住家垃圾量驚人 台南市環保局表示目前已清理1萬多公噸，佔全台南半年的數量。圖／台南市環保局提供

丹娜絲颱風重創台南廢棄物數量驚人，環保局在10多天就清出1萬多噸，以全年2萬噸數量已是半年的量，另石棉瓦登記已逾千件，環保局表示會全力主動清除。

環保局副局長陳幸芬指出，台南市平時全年大型垃圾產量約為2萬公噸，換言之，在風災過後短短十餘天內，市府已完成相當於平時半年規模的垃圾清運作業，顯示此次災後清理任務的龐大與艱鉅。全市災後清運已累計出動1萬2450人次清潔人力及1817輛次各式清運機具，

針對石棉瓦災後清理，環保局說明，截至17日止，已受理登記案件達1188件，累計清除量為75.1噸。環保局提醒民眾，若需清理石棉瓦，應先妥善分類並裝入專用太空包或袋具，綁緊封好後，可透過電話、傳真或聯繫里幹事、區公所進行通報，將由環保局派員協助清運；也呼籲民眾務必做好個人防護措施，避免吸入粉塵。如無包材，可就近洽詢各區公所索取。

至於大量家具與家電廢棄物，市府採取轉運集中處理方式，由各區公所先行收集，再由環保局調派大型車輛送往後端處理場。由於假日民眾整理家園頻繁，家具丟棄量恐持續增加，環保局已啟動假日加強巡查機制，並擴大動員人力與機具支援，力求快速清運，協助社區儘早恢復正常生活。

為防範災後疫情風險，針對積水區域與交通場站，環保局已完成全區環境消毒，並於重災區每日持續派員進行清消作業，降低病媒蚊孳生風險，守護市民健康。

公園、路樹倒塌清理作業部分，工務局表示，總倒塌樹木達2萬6268棵，已完成清理2萬1928顆，完成率約83.5%。其中行道樹部分預計將於本周內全數清除完畢，優先確保交通通行安全無虞。

工務局提醒，民眾如因颱風造成住屋毀損，可向所在地區公所申請住屋毀損慰助金，申請期限至8月29日止，所需申請文件與常見問題（Q&A）已公告於市府官網，歡迎民眾查詢並多加利用。

丹娜絲颱風目前清出的住家垃圾量驚人 台南市環保局表示目前已清理1萬多公噸，佔全台南半年的數量。圖／台南市環保局提供
丹娜絲颱風目前清出的住家垃圾量驚人 台南市環保局表示目前已清理1萬多公噸，佔全台南半年的數量。圖／台南市環保局提供
丹娜絲颱風目前清出的住家垃圾量驚人 台南市環保局表示目前已清理1萬多公噸，佔全台南半年的數量。圖／台南市環保局提供
丹娜絲颱風目前清出的住家垃圾量驚人 台南市環保局表示目前已清理1萬多公噸，佔全台南半年的數量。圖／台南市環保局提供
丹娜絲颱風目前清出的住家垃圾量驚人 台南市環保局表示目前已清理1萬多公噸，佔全台南半年的數量。圖／台南市環保局提供
丹娜絲颱風目前清出的住家垃圾量驚人 台南市環保局表示目前已清理1萬多公噸，佔全台南半年的數量。圖／台南市環保局提供

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