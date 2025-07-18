缺帆布又缺工！嘉縣農村鄉下老老照顧 不敢爬上屋頂蓋帆布

丹娜絲颱風重創嘉南地區，至今仍有超過3千戶屋頂受損未處理，愛心帆布湧入災區，社福單位協助經濟弱勢蓋帆布，但鄉下更多的是老老相顧，因有祖厝不符合經濟弱勢資格，60歲老人照顧80歲老人，沒人敢上屋頂蓋帆布，缺工請不到人，只能無奈看著屋頂漏水。

61歲吳姓婦人說，丈夫肝癌身體不好，孩子當兵還在演習，只剩她在祖厝照顧80多歲的公公婆婆，昨晚下雨又漏水了，屋頂潮濕發霉，再下去一定會開始腐爛，沒有人能夠幫忙搭帆布，也請不到工人，只能先移到僅存一間沒漏水房間，眼看著又有下一個颱風真的很擔心。

一名村幹事指出，這幾天勘災看了很多間受損房屋，他爬了10多間拍照、蓋帆布，爬到自己都會怕，且還有2層樓房屋屋瓦破損，屋頂造型是斜的，不是每一種都有辦法幫忙爬上去蓋帆布，摔下來誰要負責，仍有許多屋頂破損問題沒被解決，災區很需要專業人士幫忙。

議員詹琬蓁說，現在工人叫不到，鹿草、水上都找不到工人，而且鄉下都住老人，哪有辦法爬上去修屋頂。村幹事也說，他曾看到鐵工在一戶人家施工，隔壁鄰居看到也要叫鐵工，但鐵工一口回絕，還拿出一張長長的單子，後面還有一堆人在排隊，缺工問題嚴重。

詹琬蓁表示，社會局審核慰助金及協助受災戶屋頂搭帆布，都有條件限制，需要符合低收入戶、中低收入戶、身心障礙等身分，但有一些邊緣戶也需要被幫忙，鄉下老人比較多，孩子去外地工作也不一定能回來，除了提供帆布給受災戶，也很需要人力協助。

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