台南災區復原慢！災民怨填表繁複 連綠議員也看不下去要求動用二備金

台南市民進黨市議員李宗翰、謝舒凡、周嘉韋、林依婷、朱正軒、沈家鳳下午開記者會，質疑市府不友善受災戶、甚至刁難。要求啟動二備金，增加人力協助受災民眾復原屋頂和申請補助，加速廢棄物清運、啟動消毒及登革熱防治，並比照嘉義縣，於暑假結束前完成校園整復。

顏姓災民指責市府要求受災戶每一戶要填兩張申請表，還要準備地政、戶政等9張證明文件，還要有照片，讓很多老人家不知所措。

謝舒凡多次拍桌怒斥市府牛步，連詐騙集團都早一步進災區，佯裝提供鐵皮屋頂、帆布行騙，已有老人家被騙了18萬。許多災區老人家投訴為了申請補助，要來回10多公里、幫公家機關填一堆文件，受災戶那麼多，區公所受理每戶申請時間要半小時，八月底截止根本來不及。

謝舒凡、陳秋宏指責工務局「都沒有在動」，他們每天在災區幫忙，一直沒看到工務局的人。工務局代表稱因災區遼闊，人力不足可能無法達到地方要求。朱正軒呼籲市府要「由上而下」，統籌救災資源能量，申請表單從簡，減少民怨。

有受災戶抱怨受災戶大樹傾倒，求助市府卻稱在私有地自己處理。李宗輸指出，七千多戶屋頂被風掀開，又逢大兩，民眾著急搶修屋頂。昨天佳里發生民眾為覆蓋帆布而摔落的不幸事件，反應出即便中央已全力投入人力，包含替代役、全國義消等人員協助，復原所需的量能仍然不足，請市府儘速盤點需協助的弱勢家庭、獨居長者、邊綠戶，積極配置物資、人力進到災區，加速民眾房屋修繕，並訂定修繕規劃期程。

謝舒凡說，受災民眾不只需要恢復家園，也需要補助申請，補助申請文件那麼多頁，地方很多長輩根本無法確認要準備哪些資料，甚至許多獨居長者、弱勢族群可能不識字，政府單位若只是要民眾去區公所申請，根本無法幫助到最需要協助的鄉親，請市府務必派遣人員進駐第一線社區協助。

沈家鳳、周嘉韋說，除家園修復和補助，整體居住環境的復原也更加重要，請環保局加強垃圾清運及廢棄物的運載。道路、公園等公共空間也必須加強清潔，地方清潔隊量能不足的部分，市府應啟動二備金因應。尤其後續消毒及疾病防治作業都應該同步規劃，讓整體環保、衛生無縫接軌完成。

林依婷、朱正軒表示，校園復原也刻不容緩，即便暑假僅少數行政人員到校辦公，但部分國中、高中已經陸續有暑期輔導，校園環境維護及學生的健康不能大意。請教育局跟上嘉義縣腳步，在開學前務必完成校園環境整復，並妥善消毒，給孩子們安心上學的環境。 台南綠議員集體促市府災區復原別再牛步，應動用第二預備金增加資源人力投入。記者周宗禎／攝影

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