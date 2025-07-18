影／嘉義6旬婦苦守漏水屋顧公婆 老人躲雨還摔倒盼正常生活

屋漏偏逢連夜雨，嘉義縣水上鄉61歲吳姓婦人照顧行動不便公婆，因昨晚下雨，公婆房間都漏水，緊急將2人移至最後1間沒漏水房間，婆婆的腳組織壞死，只能依靠輪椅行動，好不容易將婆婆移至床上休息，轉頭卻發現公公不慎摔倒，現在已沒辦法走，只能躺在床上。

吳姓婦人說，她先生罹患肺癌身體不好，兒子當兵還在演習，沒辦法回來幫忙搭帆布，也找不到工人，昨晚突然下起大雨，雨水全都灌進屋內，只能在床榻上拉起帆布，整張帆布接滿雨水，還是往下滴到床，屋頂也受潮全發霉，不知惡夢何時能結束，盼有人幫忙先搭帆布。

吳姓婦人說，颱風過後到現在天花板已經發霉，還在不停漏水，但是公婆住的祖厝被分給小叔，小叔平常很少回來，這次颱風修繕也不願出錢，叫她自己想辦法先擋雨，又要忙著照顧老人、又要拿水桶接雨水、還要擺攤賣麵包賺錢養家，生活壓力讓她快撐不下去。

議員詹琬蓁說，颱風後搶修缺工問題嚴重，水上、鹿草都叫不到工人，鄉下60歲老人照顧80歲老人，哪一個能爬上去修屋頂，縣府社會局統計幫助經濟弱勢家庭，先幫屋頂蓋上帆布，但有很多邊緣戶僅是因為有祖厝，不符合資格被排除在外，他們都很需要被幫助。 嘉義縣水上鄉6旬婦人苦守漏水屋照顧公婆，屋頂破損卻找不到工人，兒子去當兵演習無法回家幫忙。記者黃于凡／攝影 嘉義縣水上鄉6旬婦人苦守漏水屋照顧公婆，昨晚突然下起大雨，她只能先在床榻上拉起帆布接水。記者黃于凡／攝影 嘉義縣水上鄉6旬婦人苦守漏水屋照顧公婆，屋頂破損卻找不到工人，兒子去當兵演習無法回家幫忙。記者黃于凡／攝影

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