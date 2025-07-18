南市府20局處前進災區設聯合服務中心！重災區最缺這些資源

丹娜絲颱風重創台南地區，市府各區公所受理受災戶申請各項救助及補助，市府今天宣布20局處成立聯合服務中心，將前進到11個重災區公所服務，弱勢或年長行動不便者，會提供到府服務；災民反映各項災害補助申請截止日不一，市府表示會整合出統一日期公布，方便災民申請為優先。

市府祕書長尤天厚今天率局處以及七股區長李佳隆召開記者會，對於外界關切災後重建工作，目前持續進行，災民申請各項救助、補助服務已全面展開，受創嚴重的七股區長李佳隆表示，目前受災房屋所需的帆布已足夠，缺的是人力及協助清運的抓斗車、重型機具等，區公所目前已請國軍撥調人力支援清運後災後重建，若更多機具進駐協助，可以加快清運與重建的工作。

災區大型廢棄物清理，環保局在10多天就清出1萬多噸，以全年度2萬噸數量已是半年的量，另石棉瓦登記已逾千件，環保局採用專案處理方式，截至目前已受理1188件登記，並完成75.1公噸清除作業。市府簡化流程，民眾只需拍照並透過電話、傳真、網路或書面登記，環保局將安排專人清除。環保局表示會全力主動清除。

台南市財稅局表示，因丹娜絲颱風造成房屋受損害的市民，可於8月15日前請逕向區公所申請安遷救助或修繕補助，該局將秉持從簡、從寬、從優原則，依區公所提供之安遷救助及修繕補助清冊，主動辦理房屋稅減免。

另外，8月16日後如未向區公所申請安遷救助、修繕補助者，可提供受災照片及相關證明文件，到財稅局所屬分局及6處「多點跨區全功能稅務櫃台」申請減免，也可以至該局網站「災害損失稅捐減免專區」或財政部稅務入口網線上申辦。

交通局表示，即日起開始接受此次風災車輛泡水或外力毀損慰助申請，汽車補助上限1萬元、機車2千元，截止日期為8月15日。

台南市的災區受創嚴重，尤天厚再次呼籲社會大眾，發揮「人飢己飢、人溺己溺」的同理心，熱心捐助災民，可上網到台南市政府社會局的「丹娜絲颱風災害捐款」網頁捐款，若有捐款相關疑問，請洽社會局捐款專線：06-2995686。 台南沿海是重災區，不少民眾持續從家中清出垃圾待清理。圖／台南市環保局提供 台南市政府祕書長尤天厚（中）表示，災後重建工作持續展開，市府會全力以赴，也呼籲社會大眾捐助災民。記者吳淑玲／攝影

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