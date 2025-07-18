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隆興德奇鋼鐵善心人捐150萬元 濟助台南北門風災弱勢戶

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
隆興、德奇鋼鐵與善心人捐150萬元濟助台南北門風災弱勢戶。圖／北門區公所提供
隆興、德奇鋼鐵與善心人捐150萬元濟助台南北門風災弱勢戶。圖／北門區公所提供

隆興鋼鐵、德奇鋼鐵工業公司董事長王隆興與善心人士今天捐贈台南北門颱風受災戶150萬元。北門區公所今天舉行受贈儀式，感謝各界齊心關懷在地鄉親，在艱困時刻伸出援手。

區公所表示。善款捐贈對象涵蓋北門區低收入戶、中低收入戶、中低老人、獨居老人及其他邊緣戶共253戶每戶5千元現金補助，盼能減輕颱風造成的財產損失壓力，協助居民盡早恢復正常生活。這批經費預計支出126萬5千元，剩餘款項將持續用於後續的社會福利救助用途。

王隆興表示，北門是長期關注的地區，這次風災造成的損害令人心痛。希望在大家最需要的時候，能盡企業的社會責任，也期盼能拋磚引玉，帶動更多社會力量投入賑災行列，共同幫助鄉親早日重建生活。

北門區長林建男代表鄉親贈感謝狀，表達最誠摯的謝意。他表示，在災後最艱困的時刻，能有企業與社會力量即時伸出援手，是對地方最實質也最溫暖的支持。區公所將妥善運用每一分善款，務求使資源即時到位、發揮最大效益。

區公所提醒民眾災後各項補助與救助措施已全面啟動，符合資格的請速備妥相關資料向公所提出或至公所開設里受理站申請，也可撥打服務電話(06)786-2001有專人協助辦理。

為預防颱風過後環境潮濕導致病媒蚊孳生、登革熱疫情發生，區公所即日起至7月24日全面災後消毒作業。將由合格防治業者執行，針對區內10個里及學校周邊道路、水溝等高風險區域進行徹底消毒，全力降低病媒蚊滋生，守護民眾健康

隆興、德奇鋼鐵與善心人捐150萬元濟助台南北門風災弱勢戶。圖／北門區公所提供
隆興、德奇鋼鐵與善心人捐150萬元濟助台南北門風災弱勢戶。圖／北門區公所提供
隆興、德奇鋼鐵與善心人捐150萬元濟助台南北門風災弱勢戶。圖／北門區公所提供
隆興、德奇鋼鐵與善心人捐150萬元濟助台南北門風災弱勢戶。圖／北門區公所提供
隆興、德奇鋼鐵與善心人捐150萬元濟助台南北門風災弱勢戶。圖／北門區公所提供
隆興、德奇鋼鐵與善心人捐150萬元濟助台南北門風災弱勢戶。圖／北門區公所提供
隆興、德奇鋼鐵與善心人捐150萬元濟助台南北門風災弱勢戶。圖／北門區公所提供
隆興、德奇鋼鐵與善心人捐150萬元濟助台南北門風災弱勢戶。圖／北門區公所提供
隆興、德奇鋼鐵與善心人捐150萬元濟助台南北門風災弱勢戶。圖／北門區公所提供
隆興、德奇鋼鐵與善心人捐150萬元濟助台南北門風災弱勢戶。圖／北門區公所提供

颱風 災後 北門

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