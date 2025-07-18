影／颱風拆房子…七股災區老人家驚魂未定 修屋頂不敢爬
颱風丹娜絲重創台南沿海地區，其中首當其衝的七股區災情最慘重，全區約有2千多戶房子屋頂被掀飛，屋內家具家電等幾乎泡湯，面臨「薇帕」颱風恐又要帶來風雨，受災戶直言「真的怕了」，還有許多平宅屋頂仍待覆蓋帆布，但老人家直言「不敢爬」，區長表示目前還約有1百多戶，帆布充足，預計周六、日子女返鄉加上會有較多志工投入，可以全部搶完。
受創嚴重的沿海地區面臨高齡化，七股頂山里一位老婦坐在屋前說，之前有志工來協助清理家園，但不好意思讓志工做太久，讓他們去幫忙別人，有能力的就自己溝理；屋頂帆布是三個人一起協助，村裡只剩下獨居老人，雇工也很缺，周日年輕的回來才有人能協助。
陳姓阿公說，颱風比拆房子還快，地下磚瓦都是屋頂掉下來的，志工有來協助清過了，屋內東西都壞光了，已經有帆布但缺工搭蓋，他們年紀大了不敢爬，年輕人在外面工作，無耐又無言。
周姓老婦說，「災情很嚴重」，房子有三廳兩房的屋頂都被翻到馬上路，停電到昨天下午才復電，她年紀大了不敢爬搭帆布，年輕人要上班，要找工人也要等很多才能請師傅，大家都四處在追工。
七股區長李佳隆說明災情狀況，全區8110戶左右全部停電，尤其是沿海的西寮里因大海嘯，幾乎全村覆沒，屋內的物品幾乎都壞了，清過一次又一次，還有頂山、篤加和大潭里，在各界志工湧入下約還剩一百多戶，帆布有了但缺工，周六和周日人力較充足應該可以全部完成，物資暫時不虞，比較需要是抓斗車和山貓，協助清理廢棄物，因住戶清了又清，願意協助的可直接洽公所。
受災戶多數是老人家，外界質詢為何不安置？李佳隆說，有需要的是子女接去依親，老人家認為住在活動中心不方便，大部分人都是死守家園，市府和公所都會持續關注。
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