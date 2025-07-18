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影／颱風拆房子…七股災區老人家驚魂未定 修屋頂不敢爬

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南七股重災區有房子連屋頂都掀掉，雇不到工人修繕。記者吳淑玲／翻攝
台南七股重災區有房子連屋頂都掀掉，雇不到工人修繕。記者吳淑玲／翻攝

颱風丹娜絲重創台南沿海地區，其中首當其衝的七股區災情最慘重，全區約有2千多戶房子屋頂被掀飛，屋內家具家電等幾乎泡湯，面臨「薇帕」颱風恐又要帶來風雨，受災戶直言「真的怕了」，還有許多平宅屋頂仍待覆蓋帆布，但老人家直言「不敢爬」，區長表示目前還約有1百多戶，帆布充足，預計周六、日子女返鄉加上會有較多志工投入，可以全部搶完。

受創嚴重的沿海地區面臨高齡化，七股頂山里一位老婦坐在屋前說，之前有志工來協助清理家園，但不好意思讓志工做太久，讓他們去幫忙別人，有能力的就自己溝理；屋頂帆布是三個人一起協助，村裡只剩下獨居老人，雇工也很缺，周日年輕的回來才有人能協助。

陳姓阿公說，颱風比拆房子還快，地下磚瓦都是屋頂掉下來的，志工有來協助清過了，屋內東西都壞光了，已經有帆布但缺工搭蓋，他們年紀大了不敢爬，年輕人在外面工作，無耐又無言。

周姓老婦說，「災情很嚴重」，房子有三廳兩房的屋頂都被翻到馬上路，停電到昨天下午才復電，她年紀大了不敢爬搭帆布，年輕人要上班，要找工人也要等很多才能請師傅，大家都四處在追工。

七股區長李佳隆說明災情狀況，全區8110戶左右全部停電，尤其是沿海的西寮里因大海嘯，幾乎全村覆沒，屋內的物品幾乎都壞了，清過一次又一次，還有頂山、篤加和大潭里，在各界志工湧入下約還剩一百多戶，帆布有了但缺工，周六和周日人力較充足應該可以全部完成，物資暫時不虞，比較需要是抓斗車和山貓，協助清理廢棄物，因住戶清了又清，願意協助的可直接洽公所。

受災戶多數是老人家，外界質詢為何不安置？李佳隆說，有需要的是子女接去依親，老人家認為住在活動中心不方便，大部分人都是死守家園，市府和公所都會持續關注。

台南七股重災區受災戶面對滿目瘡痍相當無奈。記者吳淑玲／翻攝
台南七股重災區受災戶面對滿目瘡痍相當無奈。記者吳淑玲／翻攝
丹娜絲颱風重創的七股區長李佳隆上午出席市府風災搶救復原進度記者會，目前災區約還有100多戶房子缺工鋪帆布。記者吳淑玲／攝影
丹娜絲颱風重創的七股區長李佳隆上午出席市府風災搶救復原進度記者會，目前災區約還有100多戶房子缺工鋪帆布。記者吳淑玲／攝影
台南七股重災區目前還有不少房子外面貼上需搭帆布。記者吳淑玲／翻攝
台南七股重災區目前還有不少房子外面貼上需搭帆布。記者吳淑玲／翻攝

颱風 老婦 房子

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