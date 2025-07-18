嘉縣古蹟、歷建16處受損 初估修繕經費1200萬

颱風丹娜絲侵襲，造成嘉縣16處古蹟與歷史建築受損，主要災損項目包括屋頂及屋瓦破損、門窗毀損以及建築物滲漏水等情形，文化觀光局初步估算，修繕經費約為新台幣1200萬元。

嘉縣文觀局文化資產科告訴中央社記者，此次颱風風力超強，嘉義列管的52處古蹟與歷史建築中，有16處受損，已完成災損勘查並彙整統計資料，針對不同災損情形，研擬相應處置措施。

其中，民雄日式招待所屋頂毀損、縣定古蹟水上善德堂的屋瓦、門窗破損及六腳陳港宅第屋頂塌陷等災損較為嚴重，已完成勘查，並研擬修復計畫中，預定於7月底提報中央，申請災修補助經費，儘速辦理發包，執行修復工程。

文資科說明，一般災損如屋瓦掉落、門窗毀損或植栽傾倒，由文資管理單位或所有人自行修繕；若所有人有困難者，得申請文觀局小型修繕經費補助。例如縣定古蹟東石郡役所部分屋瓦脫落，文觀局已洽廠商修復處理中。新港培桂堂庭院百年樹蘭被風吹倒，目前已疏枝盼重生。

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