嘉縣古蹟、歷建16處受損 初估修繕經費1200萬
颱風丹娜絲侵襲，造成嘉縣16處古蹟與歷史建築受損，主要災損項目包括屋頂及屋瓦破損、門窗毀損以及建築物滲漏水等情形，文化觀光局初步估算，修繕經費約為新台幣1200萬元。
嘉縣文觀局文化資產科告訴中央社記者，此次颱風風力超強，嘉義列管的52處古蹟與歷史建築中，有16處受損，已完成災損勘查並彙整統計資料，針對不同災損情形，研擬相應處置措施。
其中，民雄日式招待所屋頂毀損、縣定古蹟水上善德堂的屋瓦、門窗破損及六腳陳港宅第屋頂塌陷等災損較為嚴重，已完成勘查，並研擬修復計畫中，預定於7月底提報中央，申請災修補助經費，儘速辦理發包，執行修復工程。
文資科說明，一般災損如屋瓦掉落、門窗毀損或植栽傾倒，由文資管理單位或所有人自行修繕；若所有人有困難者，得申請文觀局小型修繕經費補助。例如縣定古蹟東石郡役所部分屋瓦脫落，文觀局已洽廠商修復處理中。新港培桂堂庭院百年樹蘭被風吹倒，目前已疏枝盼重生。
👉726大罷免決戰
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言