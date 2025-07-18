台南風災嚴重 日本兩姊妹市山形與弘前市募款馳援

今年第4號颱風丹娜絲重創台南，日本各界關心，除了首相石破茂、跨黨派國會議員組織「日華議員懇談會」發文表達慰問外，日本的山形市、弘前市發起募款活動。有台灣網友表示，「這就是我喜歡日本的原因」。

山形市役所發文寫道，「受到令和7年7月6、7日今年第4號颱風的影響，山形市的友好都市台南市農作物受到極大損害。台南市受災總額約51億日圓（約新台幣10億餘元），其中農損高達約44億日圓。作為山形市支援台南市之一環，設救援金募款箱，請大家協助。」

根據台灣農業部15日統計，受到颱風丹娜絲及豪雨影響，農業災情損失攀升至新台幣27.7億元，各縣市損失以台南市10億3159萬元最嚴重。

山形市位於日本東北地區的山形縣，7月16日起至8月15日設置募款箱，地點在山形市廳廳舍一樓正面玄關附近。此外，山形市內8座公民館也將設募款箱。山形市表示，只接收現金捐贈，募款期結束後，善款全額捐贈給台南市。

山形市與台南市於2017年簽署友好交流協定，締結為友好城市。山形市市長佐藤孝弘幾乎每年造訪台南，本月12日至13日山形市還舉辦台南祭，為台南農特產品宣傳。

同樣是位於日本東北地區的青森縣弘前市，也在官網發出為台南市募款的訊息。發文表示，「2025年7月6日深夜至7日早晨，颱風橫掃台灣，與本市交流甚深的台南市受到嚴重損害。對於受災的民眾，由衷表達慰問之意。」文後還附上兩張台南災情嚴重的照片。

弘前市在文中表示，「祈願災區早日復興，為了支援受災的民眾，設置募款箱接受救援金的捐贈，感謝大家溫暖的支援。」

弘前市說明，設置募款箱的位置是在市役所本廳舍正面玄關大廳、市民防災館入口處附近以及岩木總合支所（分處）、相馬總合支所等。收到的救援金將匯至台灣救災專屬帳戶，全數用於災民。

弘前市與台南市於2011年10月青森縣知事三村申吾訪問台南市時，展開弘前市蘋果與台南市芒果的水果交流，之後在農業、商業、觀光等領域持續交流。2017年簽署「弘前市、台南市、青森縣友好交流協定」。

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