風災重創嘉縣破屋缺帆布覆蓋 故宮南院捐過期展覽帆布及時送暖

丹娜絲颱風橫掃嘉南沿海，強風掀翻無數屋頂，災情慘重，蓋破屋帆布缺貨，嘉義縣共好生活協會昨天發起募捐二手帆布送愛災區行動，助受災戶遮風擋雨，故宮南院教育展覽資科科長于秉儀第一時間，親自送來10多捲展覽卸下的小型帆布，及時送暖。

募捐二手帆布發起人、共好生活協會理事長姜鈞翔，與母親、議員姜梅紅受贈，表達感謝，故宮南院送來10多捲展覽卸下的小型帆布（約140×300cm），雖然不是巨幅帆布，卻足以遮蔽工具、覆蓋物資，對災後整理、臨時防護的鄉親來說，正好派得上用場。

這批帆布今天將分送到有急需的地點。姜鈞翔感謝故宮南院科長于秉儀雪中送炭，讓展覽帆布有了新的意義，不只是被觀看，而是再次成為庇護的手心。

「風雨未歇，讓我們撐起一面帆，替嘉義海口擋風遮雨」，姜鈞翔說，東石漁囡仔工作室這間深耕塭仔村的工作室，長年用虱目魚的香氣與潮間帶的故事，教會孩子們愛這片海。但風災讓他們失去庇護。帆布被撕裂、圍牆傾倒，重建的路，只能一步一步靠人心鋪出來。

共好生活協會第一時間捐出僅存的2面帆布，為他們遮起一方微光，從東石到布袋，有太多村落，正靜靜修補著這場風災帶來破碎與疲憊。海邊的家戶，需要的不是施捨的錢，而是及時材料與溫柔的關懷。

若您手邊有廣告帆布、展覽布、防水遮雨布，請將它們交給我們，讓這些曾經遮風避雨的布料，繼續守護另一群需要的人。帆布捐贈方式：私訊嘉義縣共好生活協會粉專，加入LINE官方帳號，郵寄地址：嘉義縣朴子市博文街10號（嘉義縣共好生活協會收）。 嘉縣共好生活協會發起募捐二手帆布送愛災區行動，故宮南院教育展覽資科科長于秉儀（右）親自送來10多捲展覽卸下的小型帆布，交給共好生活協會理事長姜鈞翔（左）與母親議員姜梅紅（中）及時送暖。記者魯永明／翻攝

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