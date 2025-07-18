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颱風重創台南 農漁業損害補助出現盲點…綠議員籲中央正視
丹娜絲颱風重創台南沿海地區，各地農作物溫室設施全毀，幾乎傾倒成片廢鐵，不僅農業設備損失慘重，連漁業資材也遭受巨大打擊。嚴重災情但受災戶卻無法獲得濟助、求助無門。市議員陳皇宇呼籲中央正視，補助納入農漁民賴以維生重要設備。
陳皇宇表示，颱風後他發現南關地區許多農作物網室、資材室設備都被強風摧毀無法復原，佳里區魚蝦苗場培育池天花板遭強風吹落、魚苗翻肚死亡。
他指出，此次颱風自西南方向侵襲，無高山屏障，加上強烈陣風與颱風潮流衝擊海岸，造成災情加劇。台電統計台南超過千支電桿倒塌，造成大範圍停電，打氣幫浦無法正常運作，數以萬計尾魚苗死亡。
歸仁在地農民表示，倒塌網室無法再整修，需重新搭設，資材室也有毀損，都是需要花費許多費用，風災補助卻沒有農業生產設備的補助項目。
魚苗養殖業者則表示，颱風掀翻天花板、雨水傾瀉入育苗場，停電無法即時搶救魚苗，損失慘重。目前處於育苗空窗期，養殖第三類魚種卻無法列入政府補助項目，而打氣幫浦等硬體設備也未列入現行補助範圍，對漁民影響很大。
陳皇宇說，這次風災造成農漁民嚴重損失，雖中央已公告可申請天然災害現金救助及低利貸款，但多數硬體設施不在補助範圍內，且部分受損設備需人工拆除後重建，成本極高，對基層農漁民來說是一大負擔。他呼籲中央單位正視此問題，調整補助政策，納入實際賴以維生的重要設備，協助農漁民早日重建家園、恢復生產。
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