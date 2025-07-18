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丹娜絲登陸布袋災後12天 退休校長為家園殘破缺人缺機具求援

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
登陸嘉縣布袋鎮丹娜絲颱風造成當地嚴重災情，家鄉在布袋的嘉商退休校長郭義騰，回布袋鎮貴舍里整理家園，為家園慘重災情求助。記者魯永明／翻攝
登陸嘉縣布袋鎮丹娜絲颱風造成當地嚴重災情，家鄉在布袋的嘉商退休校長郭義騰，回布袋鎮貴舍里整理家園，為家園慘重災情求助。記者魯永明／翻攝

120年來首次度登陸嘉縣布袋鎮丹娜絲颱風，6日深夜帶來13級強風，造成嚴重災情，登陸地點布袋遭強風肆虐柔腸寸斷，屋破樹倒慘不忍睹，災後12天還未復原，部分受災戶還停電。家鄉在布袋的嘉商退休校長郭義騰，回布袋鎮貴舍里整理家園，為家園慘重災情求救。

郭義騰說，風災侵襲老家，整個家園就像被轟炸過，屋破樹倒慘不忍睹，家園經這幾天整理比較恢復，但離復原仍是漫漫長路，16日才恢復供電，雖說自助才會人助，徒手整理還是有限，受那麼大的災難，倒了那麼大的樹沒有機械真不知如何是好，有帆布沒人協助蓋破頂，更何況鄉里多是老弱，期待政府能伸出援手。

受災戶說，這次風災造成地方的災害，實在太嚴重了，鄉下地方又多老弱。陸軍十軍團、內政部替代役男日前進駐嘉縣清理環境。縣府說，義消、百工修繕利他協會以及慈濟3個系統全力投入重建，慈濟啟動受災地區屋損修繕行動，布袋沿海也由警義消弟兄結合嘉義縣水上救生協會志工展開大規模清理行動，拉起帆布為破損的屋子暫時遮風避雨。

縣長翁章梁昨天前往布袋、水上等受災鄉鎮關心，力拚鄉親盡早恢復正常生活。受災戶破損屋頂有蓋帆布及人力需求，可向社會局申請，目前以弱勢獨居受災戶優先協助。

登陸嘉縣布袋鎮丹娜絲颱風造成當地嚴重災情，家鄉在布袋的嘉商退休校長郭義騰，回布袋鎮貴舍里整理家園，為家園慘重災情求助。記者魯永明／翻攝
登陸嘉縣布袋鎮丹娜絲颱風造成當地嚴重災情，家鄉在布袋的嘉商退休校長郭義騰，回布袋鎮貴舍里整理家園，為家園慘重災情求助。記者魯永明／翻攝
登陸嘉縣布袋鎮丹娜絲颱風造成當地嚴重災情，家鄉在布袋的嘉商退休校長郭義騰，回布袋鎮貴舍里整理家園，為家園慘重災情求助。記者魯永明／翻攝
登陸嘉縣布袋鎮丹娜絲颱風造成當地嚴重災情，家鄉在布袋的嘉商退休校長郭義騰，回布袋鎮貴舍里整理家園，為家園慘重災情求助。記者魯永明／翻攝
登陸嘉縣布袋鎮丹娜絲颱風造成當地嚴重災情，家鄉在布袋的嘉商退休校長郭義騰，回布袋鎮貴舍里整理家園，為家園慘重災情求助。記者魯永明／翻攝
登陸嘉縣布袋鎮丹娜絲颱風造成當地嚴重災情，家鄉在布袋的嘉商退休校長郭義騰，回布袋鎮貴舍里整理家園，為家園慘重災情求助。記者魯永明／翻攝

替代役男 嘉義 受災戶 丹娜絲颱風

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