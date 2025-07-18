快訊

獨／員工投訴職場霸凌怨遭秋後算帳…公文曝 新北社會局回應了

咀嚼不只是吃飯！醫師揭8大健康好處 「多咬幾口」助腦力、消化與抗癌

台北信義路男拒檢衝撞路檢點…警開2槍擊傷他 影像曝光

布袋洲南鹽場風災重創嚴重 搶救全國百大文化基地重建之路啟動

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
今年獲選文化部全國「百大文化基地」之一的嘉縣布袋鎮洲南鹽場，在丹娜絲颱風6日晚間登陸布袋遭受成立19年來最嚴重災情，災後12天。圖／洲南鹽場提供
今年獲選文化部全國「百大文化基地」之一的嘉縣布袋鎮洲南鹽場，在丹娜絲颱風6日晚間登陸布袋遭受成立19年來最嚴重災情，災後12天。圖／洲南鹽場提供

今年獲選文化部全國「百大文化基地」之一的嘉縣布袋鎮洲南鹽場，在丹娜絲颱風6日晚間登陸布袋遭受成立19年來最嚴重災情，災後12天，鹽場團隊持續投入重建，災區未完全復原，鹽場負責人蔡炅樵帶領成員重建，希望3個月至半年讓鹽場全面復原，盼政府伸援手，協助兼具文化與環境教育基地早日重生。

風災來襲當晚，鹽場3連棟舊鹽警宿舍改造辦公室屋頂全數被掀翻，辦公設備與設施損毀嚴重，包括圍籬、景觀柵欄等皆不堪風雨。但所幸產製海鹽及設施未受損，產品可正常出貨，晒鹽教育場域得以繼續運作，維持生計。

「看到屋頂被掀開真的心痛，但更重要是思考如何站起來」，蔡炅樵憶述災後回鹽場心情，面對滿目瘡痍，他立即召集團隊搶修與規畫。日前已順利將「洲南小舖」改建為臨時辦公空間，並完成桌椅、網路、印表機等基本辦公配置，95%行政功能恢復，鹽場運作得以持續。

洲南鹽場由布袋嘴文化協會向嘉縣府承租經營，2008年在老鹽工協助下重建，19年來致力鹽業文化復育與環境教育，成為生態導覽與地方創生典範。每年接待逾百團參訪團體，遊客人次超過3萬，日曬鹽是五星級飯店主廚佐料。2016年鹽場獲環保署頒發「國家環境教育獎」優等獎。

面對災後重建挑戰，蔡炅樵邀請老友協助測量辦公區3連棟舊建物災損現況，規畫新建築設計圖，期望打造可支撐未來20年文化教育空間。「我們充滿各種想像，感覺離新家落成又更近一步。」蔡炅樵望著夕陽餘暉映照下鹽田，語氣充滿希望與堅定。洲南鹽場重建不只是硬體修復，更是文化記憶與地方價值保存之路，面對天災，團隊展現韌性以及對土地、文化與教育深切承諾。

今年獲選文化部全國「百大文化基地」之一的嘉縣布袋鎮洲南鹽場，在丹娜絲颱風6日晚間登陸布袋遭受成立19年來最嚴重災情，災後12天。圖／洲南鹽場提供
今年獲選文化部全國「百大文化基地」之一的嘉縣布袋鎮洲南鹽場，在丹娜絲颱風6日晚間登陸布袋遭受成立19年來最嚴重災情，災後12天。圖／洲南鹽場提供
今年獲選文化部全國「百大文化基地」之一的嘉縣布袋鎮洲南鹽場，在丹娜絲颱風6日晚間登陸布袋遭受成立19年來最嚴重災情，災後12天。圖／洲南鹽場提供
今年獲選文化部全國「百大文化基地」之一的嘉縣布袋鎮洲南鹽場，在丹娜絲颱風6日晚間登陸布袋遭受成立19年來最嚴重災情，災後12天。圖／洲南鹽場提供
今年獲選文化部全國「百大文化基地」之一的嘉縣布袋鎮洲南鹽場，在丹娜絲颱風6日晚間登陸布袋遭受成立19年來最嚴重災情，災後12天。圖／洲南鹽場提供
今年獲選文化部全國「百大文化基地」之一的嘉縣布袋鎮洲南鹽場，在丹娜絲颱風6日晚間登陸布袋遭受成立19年來最嚴重災情，災後12天。圖／洲南鹽場提供
今年獲選文化部全國「百大文化基地」之一的嘉縣布袋鎮洲南鹽場，在丹娜絲颱風6日晚間登陸布袋遭受成立19年來最嚴重災情，災後12天，鹽場團隊持續投入重建
今年獲選文化部全國「百大文化基地」之一的嘉縣布袋鎮洲南鹽場，在丹娜絲颱風6日晚間登陸布袋遭受成立19年來最嚴重災情，災後12天，鹽場團隊持續投入重建
嘉縣布袋鎮洲南鹽場今年獲選文化部全國「百大文化基地」。圖／洲南鹽場提供
嘉縣布袋鎮洲南鹽場今年獲選文化部全國「百大文化基地」。圖／洲南鹽場提供

災後 團隊 嘉義 丹娜絲颱風

延伸閱讀

澎湖新增3條藍色公路新航線 至台南、金門、基隆有新選擇

風災重建「屋頂還沒修好」...薇帕颱風恐又來 台南受災戶：真的怕了

風災受損光電板2周內須清除 環境部：逾期最高罰300萬

台南風災補助37區同步啟動 重災區將直接下鄉受理

相關新聞

中風翁盼露天神明廳有遮蔽 義消助蓋帆布

丹娜絲颱風重創嘉南地區，仍有逾3千戶屋頂受損未處理，其中不少老弱族群根本無力修復。嘉縣布袋鎮的中風老翁，只盼先為神明廳遮...

颱風重創台南 農漁業損害補助出現盲點…綠議員籲中央正視

丹娜絲颱風重創台南沿海地區，各地農作物溫室設施全毀，幾乎傾倒成片廢鐵，不僅農業設備損失慘重，連漁業資材也遭受巨大打擊。嚴...

風災重創嘉縣破屋缺帆布覆蓋 故宮南院捐過期展覽帆布及時送暖

丹娜絲颱風橫掃嘉南沿海，強風掀翻無數屋頂，災情慘重，蓋破屋帆布缺貨，嘉義縣共好生活協會昨天發起募捐二手帆布送愛災區行動，...

丹娜絲登陸布袋災後12天 退休校長為家園殘破缺人缺機具求援

120年來首次度登陸嘉縣布袋鎮丹娜絲颱風，6日深夜帶來13級強風，造成嚴重災情，登陸地點布袋遭強風肆虐柔腸寸斷，屋破樹倒...

布袋洲南鹽場風災重創嚴重 搶救全國百大文化基地重建之路啟動

今年獲選文化部全國「百大文化基地」之一的嘉縣布袋鎮洲南鹽場，在丹娜絲颱風6日晚間登陸布袋遭受成立19年來最嚴重災情，災後...

台電員工搶修復電 剩嘉縣沿海338戶

丹娜絲颱風曾造成全台100萬多戶停電，台電派員連日搶修，至昨晚7時仍剩嘉義縣338戶還無電可用，集中沿海偏遠且位於線路末...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。