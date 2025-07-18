布袋洲南鹽場風災重創嚴重 搶救全國百大文化基地重建之路啟動

今年獲選文化部全國「百大文化基地」之一的嘉縣布袋鎮洲南鹽場，在丹娜絲颱風6日晚間登陸布袋遭受成立19年來最嚴重災情，災後12天，鹽場團隊持續投入重建，災區未完全復原，鹽場負責人蔡炅樵帶領成員重建，希望3個月至半年讓鹽場全面復原，盼政府伸援手，協助兼具文化與環境教育基地早日重生。

風災來襲當晚，鹽場3連棟舊鹽警宿舍改造辦公室屋頂全數被掀翻，辦公設備與設施損毀嚴重，包括圍籬、景觀柵欄等皆不堪風雨。但所幸產製海鹽及設施未受損，產品可正常出貨，晒鹽教育場域得以繼續運作，維持生計。

「看到屋頂被掀開真的心痛，但更重要是思考如何站起來」，蔡炅樵憶述災後回鹽場心情，面對滿目瘡痍，他立即召集團隊搶修與規畫。日前已順利將「洲南小舖」改建為臨時辦公空間，並完成桌椅、網路、印表機等基本辦公配置，95%行政功能恢復，鹽場運作得以持續。

洲南鹽場由布袋嘴文化協會向嘉縣府承租經營，2008年在老鹽工協助下重建，19年來致力鹽業文化復育與環境教育，成為生態導覽與地方創生典範。每年接待逾百團參訪團體，遊客人次超過3萬，日曬鹽是五星級飯店主廚佐料。2016年鹽場獲環保署頒發「國家環境教育獎」優等獎。

面對災後重建挑戰，蔡炅樵邀請老友協助測量辦公區3連棟舊建物災損現況，規畫新建築設計圖，期望打造可支撐未來20年文化教育空間。「我們充滿各種想像，感覺離新家落成又更近一步。」蔡炅樵望著夕陽餘暉映照下鹽田，語氣充滿希望與堅定。洲南鹽場重建不只是硬體修復，更是文化記憶與地方價值保存之路，面對天災，團隊展現韌性以及對土地、文化與教育深切承諾。 今年獲選文化部全國「百大文化基地」之一的嘉縣布袋鎮洲南鹽場，在丹娜絲颱風6日晚間登陸布袋遭受成立19年來最嚴重災情，災後12天。圖／洲南鹽場提供 今年獲選文化部全國「百大文化基地」之一的嘉縣布袋鎮洲南鹽場，在丹娜絲颱風6日晚間登陸布袋遭受成立19年來最嚴重災情，災後12天。圖／洲南鹽場提供 今年獲選文化部全國「百大文化基地」之一的嘉縣布袋鎮洲南鹽場，在丹娜絲颱風6日晚間登陸布袋遭受成立19年來最嚴重災情，災後12天。圖／洲南鹽場提供 今年獲選文化部全國「百大文化基地」之一的嘉縣布袋鎮洲南鹽場，在丹娜絲颱風6日晚間登陸布袋遭受成立19年來最嚴重災情，災後12天，鹽場團隊持續投入重建 嘉縣布袋鎮洲南鹽場今年獲選文化部全國「百大文化基地」。圖／洲南鹽場提供

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