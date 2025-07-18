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投縣2處邊坡崩塌 危及民宅、電塔

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
颱風丹娜絲肆虐，南投縣信義鄉草坪頭觀光茶園擋土牆遭淘空，出現「天坑」，民宅岌岌可危。圖／立委游顥提供
颱風丹娜絲肆虐，南投縣信義鄉草坪頭觀光茶園擋土牆遭淘空，出現「天坑」，民宅岌岌可危。圖／立委游顥提供

南投信義鄉草坪頭茶園區遭丹娜絲颱風重創，邊坡坍塌出現「天坑」，4戶民宅岌岌可危；水里鄉二坪山也因邊坡崩塌，中斷交通，鄰近高壓電塔僅距崩緣5公尺，引發供電與居住危機。

信義鄉草坪頭連日暴雨造成擋土牆被淘空、邊坡大量流失，形成大面積地陷；4戶民宅前緣土層後退約7至8公尺。信義鄉代表會主席李國源與縣議員謝明謀緊急通報災情，立委游顥會同水土保持署與台大實驗林現場勘查，確認多處地基外露，恐引發連鎖性滑落。

游顥指出，此次災情嚴重，須即刻展開防護，目前已爭取1800萬元緊急治理經費，要求加速進行邊坡穩固與排水導引工程，務必在下一次豪雨前，完成初步防護。信義鄉公所已搶先堆置沙包、施作灌漿及鋪設防雨帆布，希望延緩崩塌惡化。

水里鄉二坪山邊坡大面積崩坍，位於崩塌邊緣上方的高壓電塔，地基表層土壤已流失殆盡，目前基座未出現裂痕，裸露地質為岩盤，但受強降雨持續侵蝕，電塔傾斜或倒塌風險大增。

台電台中供電區營運處表示，已請水里鄉公所全力搶修，優先處理電塔周邊高風險邊坡。台電也啟動集集變電所轉供備援機制，確保水里地區不會因災情停電。

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