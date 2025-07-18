聽新聞
0:00 / 0:00

政院公布復原慰助金 申請已破1.8萬戶

聯合報／ 記者張曼蘋黃婉婷李柏澔／台北報導

丹娜絲颱風重創南台灣，行政院長卓榮泰昨公布「丹娜絲風災家園復原慰助金方案」，公告災區住宅受損的受災戶，凡屋頂及外牆受損面積達20至100平方公尺者，每戶補助5萬元；逾100平方公尺，每戶補助10萬元。內政部補充，為協助災民盡速復原，沒有區分是否合法房屋，申請已破1萬8千戶。

內政部政務次長董建宏表示，此次台南市民宅受損1萬件、嘉義縣逾6千件，慰助金專案發放對象以行政院通過畫定為災區的受災戶為主，只要有實際居住事實，無論損壞為屋頂或外牆，經地方政府確認後，可依損壞面積核發每戶5萬或10萬元慰助金；若無居住事實，慰問金也可減半申請。

董建宏指出，如因住宅受損，導致無法居住須另行租屋民眾，可依「受災證明」申請中央擴大租金補貼，每戶依租賃房屋所在地不同，可領每月2千元至8千元不等，且可再加碼1.2倍，減輕生活負擔。另同步提供修繕貸款利息補貼、重建獎勵與稅捐減免等多項配套措施。

國土署長吳欣修說，只要被畫為災區就可受理，為協助災民盡速復原，無區分是否為合法房屋，會和地方政府溝通，原民地區也適用。

農業部除已陸續公告9縣市的救助品項，及低利貸款免息半年等措施，農業部長陳駿季昨再次舉行專家會議，決議救助低利貸款免息延長為1年，並將農漁畜設施設備補助提高至8成。

農業部表示，漁民在停電期間使用發電機油料、租金或運用，將提供每戶每日1萬元補助上限，7天為限。

延伸閱讀

災損申請破1.8萬戶 國土署：協助災民復原沒區分是否合法房屋

雲林農損張麗善請總統救災不分藍綠 賴清德當面這麼回應

【重磅快評】誰砍農民救命錢？告訴你陳駿季沒說的真相

影／陳駿季：颱風造成農業災損嚴重 將立即盤點並啟動災損應變會議

相關新聞

影／從清晨搶修到凌晨、用餐後10分鐘就上工 台電人員謝民眾體諒：為盡快復電

丹娜絲颱風重創台南，尤其溪北地區大規模電力中斷，來自各地的台電人員從四面八方趕往支援；其中黃姓台電人員表示，每天搶修到凌...

溫網室蟑螂出沒災區 農民重建遭詐財

丹娜絲颱風為120年來首個登陸嘉義的颱風，農業溫網室設施受災高達8成，農民陸續啟動重建，卻有不肖廠商趁機以低價誘惑，收取...

台電員工搶修復電 剩嘉縣沿海338戶

丹娜絲颱風曾造成全台100萬多戶停電，台電派員連日搶修，至昨晚7時仍剩嘉義縣338戶還無電可用，集中沿海偏遠且位於線路末...

2老自力救濟修屋摔死 義工爬到都怕了

嘉義、台南近2萬戶屋頂掀飛、損毀，因嚴重缺工，受災戶自行上屋頂搶修，意外頻傳。日前嘉縣六腳鄉有8旬翁為修屋頂摔死，台南佳...

搶修拍照「成習慣」？ 台電：統計工量為調度

丹娜絲颱風導致南部電力受損嚴重，台電產業工會等團體前天發聲明，指政府高層在他們工作時要求「吃飯擺拍」，作為撥補台電千億的...

政院公布復原慰助金 申請已破1.8萬戶

丹娜絲颱風重創南台灣，行政院長卓榮泰昨公布「丹娜絲風災家園復原慰助金方案」，公告災區住宅受損的受災戶，凡屋頂及外牆受損面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。