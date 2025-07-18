政院公布復原慰助金 申請已破1.8萬戶

丹娜絲颱風重創南台灣，行政院長卓榮泰昨公布「丹娜絲風災家園復原慰助金方案」，公告災區住宅受損的受災戶，凡屋頂及外牆受損面積達20至100平方公尺者，每戶補助5萬元；逾100平方公尺，每戶補助10萬元。內政部補充，為協助災民盡速復原，沒有區分是否合法房屋，申請已破1萬8千戶。

內政部政務次長董建宏表示，此次台南市民宅受損1萬件、嘉義縣逾6千件，慰助金專案發放對象以行政院通過畫定為災區的受災戶為主，只要有實際居住事實，無論損壞為屋頂或外牆，經地方政府確認後，可依損壞面積核發每戶5萬或10萬元慰助金；若無居住事實，慰問金也可減半申請。

董建宏指出，如因住宅受損，導致無法居住須另行租屋民眾，可依「受災證明」申請中央擴大租金補貼，每戶依租賃房屋所在地不同，可領每月2千元至8千元不等，且可再加碼1.2倍，減輕生活負擔。另同步提供修繕貸款利息補貼、重建獎勵與稅捐減免等多項配套措施。

國土署長吳欣修說，只要被畫為災區就可受理，為協助災民盡速復原，無區分是否為合法房屋，會和地方政府溝通，原民地區也適用。

農業部除已陸續公告9縣市的救助品項，及低利貸款免息半年等措施，農業部長陳駿季昨再次舉行專家會議，決議救助低利貸款免息延長為1年，並將農漁畜設施設備補助提高至8成。

農業部表示，漁民在停電期間使用發電機油料、租金或運用，將提供每戶每日1萬元補助上限，7天為限。

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