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台電員工搶修復電 剩嘉縣沿海338戶

聯合報／ 記者黃于凡魯永明袁志豪／連線報導
台電公司調度各區處人力到雲嘉南地區搶修電力，黃姓員工說每天修到凌晨，隔天一早6點多起床上工。圖為台南搶修情況。圖／台電黃姓員工授權提供
台電公司調度各區處人力到雲嘉南地區搶修電力，黃姓員工說每天修到凌晨，隔天一早6點多起床上工。圖為台南搶修情況。圖／台電黃姓員工授權提供

丹娜絲颱風曾造成全台100萬多戶停電，台電派員連日搶修，至昨晚7時仍剩嘉義縣338戶還無電可用，集中沿海偏遠且位於線路末端的用戶，修復難度不低。「每天夜裡都生活在黑暗中。」嘉縣邱姓老翁住家已停電11天，他說，晚上睡到汗流浹背，白天還要整理家園，相當煎熬。

丹娜絲颱風6日深夜從嘉義布袋登陸，強風吹倒近2500支電桿，集中嘉義、台南地區，台電調度各區處9成搶修人力挺進災區。林姓員工7日就從北部到台南支援，首日就砸傷腳趾造成骨裂，仍堅持搶修10天，他說，同事眼睛布滿血絲、皮膚曬得黑亮、臉上脫皮，手都有傷口，每天睡不到6小時，持續好幾天，雖辛苦，很感謝民眾熱情補給及鼓勵。

台電黃姓員工說，沒電很麻煩也很痛苦，「很抱歉讓大家等那麼久」，他每天搶修到凌晨，隔天6時又出門搶修，盡全力設法把傾倒、斷落在魚塭、農田的電桿、電線搶修好。

嘉義縣布袋鎮邱姓老翁住家破損的屋頂昨天才蓋上帆布，但依舊停電。他說，沒電燈最麻煩，什麼都看不到，點蠟燭又怕引起火災，也無法使用電扇，晚上睡到汗流浹背，根本睡不好，加上連日下雨，屋頂漏水，濕熱難耐，隔天又要整理家園，身心備受煎熬。    

台電嘉義區處指出，至昨天復電率已達99.9%，停電區集中義竹、布袋沿海堤岸、魚塭及偏遠小徑等區域，停電用戶多位於線路末端，須逐桿立柱、逐段架線，有時須立每根上噸的電桿共20支，只為復電1戶，且線路末端區域常常路況差，要小型運輸工具支援，台電持續投入最大能量，朝全面復電努力。

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