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2老自力救濟修屋摔死 義工爬到都怕了

聯合報／ 記者吳淑玲萬于甄黃于凡／連線報導
嘉義縣義消幫助經濟弱勢且無力修繕屋頂的家戶，在屋頂上先搭起帆布遮風避雨。記者黃于凡／攝影
嘉義縣義消幫助經濟弱勢且無力修繕屋頂的家戶，在屋頂上先搭起帆布遮風避雨。記者黃于凡／攝影

嘉義、台南近2萬戶屋頂掀飛、損毀，因嚴重缺工，受災戶自行上屋頂搶修，意外頻傳。日前嘉縣六腳鄉有8旬翁為修屋頂摔死，台南佳里區60歲林姓男子前天爬上屋脊整修，也從屋頂上摔落，送醫搶救仍不幸身亡。

台南市議員方一峰說，北門、七股、將軍、學甲因地處空曠，16級強風掃過無一倖免，單是大北門地區約有1500多戶屋頂被吹毀，這幾天下雨讓災情雪上加霜，佳里區60歲林姓男子為照顧近百歲母親，前天爬上屋頂整修不幸摔死，七股區也有兩名工人爬上屋頂蓋帆布，摔破頭縫了十幾針。

林男家是三合院平房，前天下午他第一次爬上屋頂時，不慎從屋頂滑落，造成擦傷，他稍休息後又爬上屋頂，再度跌落。林的兒子說，家中屋頂被颱風吹壞，家人找鐵工整修，父親爬上屋脊協助，兩度不慎跌落，說身體不適後突然暈倒，緊急叫救護車送醫急救，「沒想到人就這麼沒了」。

發生意外後，破損的屋頂只能暫用帆布覆蓋。據了解，林男疑因心血管疾病裝有心臟支架，警方已報請台南地檢署相驗，釐清死因。台南市府除派區長關懷，並協助高齡母親申請居家服務。

台南市府統計，全市房屋受損戶數已逾1萬2千戶，修繕人力與材料皆嚴重短缺，民代盼能開放合法移工協助修繕。議員林燕祝說，營建廠商引進的移工多具搭設鐵皮屋等專業技能，因法規限制僅能從事公共工程，無法幫民宅修繕，呼籲市府與中央協調，鬆綁相關規定。

嘉義縣1名村幹事指出，現在雇不到工，老人家哪有辦法爬上屋頂整修，自己已爬上十多間民宅屋頂幫忙蓋帆布，「爬到都怕了」，尤其並非每種屋頂形式都有辦法爬上去，還有許多屋頂漏水未處理，災區很需要專業人士幫忙。

台南市政府秘書長尤天厚說，現行規定限制移工不得從事與原聘公司無關的業務，市府將中央討論，尋求法規彈性處理空間。

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